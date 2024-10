Chuva fraca não impede apagão em São Paulo

Enel ainda trabalha com mais de 100 mil imóveis com apagão

Era esperado um evento da magnitude do da semana passada, mas a Defesa Civil de São Paulo divulgou informe na manhã deste sábado (19) de que as chuvas e ventos serão muito mais moderados no estado. Ainda assim, 111 mil clientes permanecem sem energia, segundo a Enel.

Uma nota divulgada às 14h aponta que as equipes trabalham para restabelecer o fornecimento para 11.519 imóveis na área de concessão da empresa, que conta com 24 municípios, incluindo a capital paulista.

O número total representa 1,35% das mais de 8 milhões de unidades consumidoras atendidas pela empresa. A Enel também informou que atendia 700 ocorrências por falta de energia na Região Metropolitana, às 12h15.

Segundo a Defesa Civil de São Paulo, o volume de precipitação ficou abaixo do esperado no estado, mas algumas regiões ainda tiveram chuvas isoladas.

Ao todo, 65.760 clientes permanecem sem luz na capital paulista. Cotia (12.179), Diadema (7.582) e São Bernardo do Campo (5.132) também são prejudicadas.