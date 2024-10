Chuva será moderada em SP, diz novo alerta da Defesa Civil

O risco de vendavais e até de um novo apagão neste fim de semana parece que está descartado até o momento, segundo os especialistas. A Defesa Civil de São Paulo emitiu um novo alerta, na manhã deste sábado (19), em que afirma que o estado não deve mais ser atingido por temporais, mas por chuvas moderadas neste final de semana. Segundo a nota, as precipitações maiores deverão ficar em Minas Gerais e Rio de Janeiro.

“Os modelos meteorológicos estavam indicando risco para acumulados meteorológicos elevados, porém, no decorrer das horas, o sistema ganhou força apenas nos Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, criando um cenário bem mais ameno no Estado de São Paulo. Felizmente os acumulados ficaram abaixo do esperado devido a esse cenário”, diz a nota da Defesa Civil.

Autoridades do estado de São Paulo estavam apreensivas com a previsão de chuvas e ventos fortes, principalmente na região metropolitana, incluindo a capital, que enfrentaram uma semana de falha no fornecimento de energia elétrica devido ao temporal do dia 11.