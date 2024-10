30 tiros na janela: bandidos ‘varam’ blindagem e executaram policial no Rio de Janeiro

O terceiro-sargento Marcelo Rodrigo Aguiar de Queiroz foi executado na noite desta quinta-feira, no bairro do Realengo, no Rio de Janeiro, por criminosos que ainda não foram identificados. A notícia é do G1.

O fato que chamou a atenção dos investigadores é que o policial foi executado dentro do seu carro, que possui blindagem total, uma Hilux SW4, o que não inibiu a intenção dos matadores, que deram mais de 30 tiros na mesma janela, a do lado do motorista, com o intento de perfurar a blindagem, e conseguiram.

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra a janela do carro completamente marcada pelos tiros:

O crime ocorreu por volta das 20h, nas proximidades da Universidade Castelo Branco. O policial estava sozinho no momento do ataque e quando os agentes do SAMU chegaram ao local o sargento já estava morto.

A polícia ainda não tem indícios do que motivou o crime. Marcelo atuava na Diretoria-Geral de Pessoal, conhecido como “Geladeira” pela Polícia Militar.