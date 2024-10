Polícia procura homem que tentou atear fogo em pessoas em situação de rua no RJ; vídeo mostra ação

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um homem tentou atear fogo em pessoas em situação de rua, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O agressor atacou as vítimas mais de uma vez, mas elas conseguiram escapar (veja no vídeo abaixo) . O caso é investigado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio, sendo que os agentes tentam localizar o suspeito.

O ataque ocorreu na noite do último sábado (12), na Rua São Manuel. O vídeo mostra que dois homens estavam sentados em colchões na calçada, acompanhados por um cachorro. Logo, o agressor aparece e começa a jogar um líquido na direção deles. Na sequência, ateou fogo.

As vítimas e o cão saíram correndo, quando é possível ver que a camiseta de um dos moradores de rua chegou a pegar fogo. Não há informações se o homem ficou ferido.

Horas depois desse ataque, o agressor voltou ao local e mais uma vez jogou líquido contra uma das vítimas, que estava deitada e levantou às pressas. O colchão e demais objetos ficaram em chamas.

O caso é investigado pela Delegacia de Botafogo, que analisa as imagens para identificar o autor do ataque. Policiais já ouviram as vítimas e colheram depoimentos de testemunhas. Até a manhã desta sexta-feira (18), no entanto, o suspeito não tinha sido localizado.