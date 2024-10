VÍDEO: Bandido come espetinho de churrasco enquanto mira arma e rouba vítima, no Centro de SP

Bandido come espetinho de churrasco enquanto assalta rapaz, no Centro de São Paulo

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que criminosos roubaram um rapaz na Rua Paim, no bairro Bela Vista, no Centro de São Paulo. Enquanto agrediam a vítima, um detalhe chamou a atenção: um dos bandidos comia um espetinho de churrasco ao mesmo tempo em que tirou a arma da cintura e ficou mirando no alvo. Mesmo durante a ação criminosa, ele não parou de comer (assista abaixo).

ANÚNCIO

O caso aconteceu no último dia 28 de setembro, mas um suspeito de participação no crime foi preso na última quarta-feira (16).

O vídeo mostra quando o rapaz foi encurralado por três homens, que passaram a agredi-lo enquanto pegavam seus pertences. Um dos bandidos, que usava um blusão preto, apareceu com um espetinho de churrasco, sendo que ele continuou a comer o petisco, mesmo enquanto apontava a arma para a vítima. Em menos de um minuto, o bando conseguiu roubar o celular e a mochila.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o caso era investigado e um dos suspeitos de envolvimento foi preso pela Polícia Militar. O rapaz de 19 anos estava em uma pensão na Rua General Osório, também no centro da Capital. Não há confirmação se o detido era o bandido que comia o espetinho.

“O caso foi registrado no 4º DP (Consolação). A autoridade policial solicitou sua prisão temporária à Justiça, que aceitou o pedido”, esclareceu a pasta, ressaltando que os policiais buscam identificar os outros envolvidos no assalto.