Vai ter horário de verão ou não? Decisão sai hoje

O governo federal e técnicos do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) voltam a se reunir nesta quarta-feira para decidir se o país voltará a adotar o horário de verão e se o novo horário voltaria imediatamente ou apenas para 2025.

Embora tenha pouco impacto na economia de energia, o retorno da medida foi recomendado pela INS em função da seca severa que todo o norte e nordeste do país enfrentam, que pode impactar na produção de energia.

“Estamos diante da pior seca dos últimos 73 anos e, mesmo com as medidas prudenciais, conseguimos preservar cerca de 13% da água do sistema”, afirmou o ministro de Minas e Energias, Alexandre Silveira.

O que é?

O horário de verão, que consiste em adiantar o relógio em 1 hora, divide a opinião dos brasileiros.

Quem é a favor?

Uma pesquisa feita pela Datafolha mostra que 47% se dizem favoráveis ao retorno, mas outros 47% são totalmente contrários, enquanto 6% se mostraram indiferentes à prática, de acordo com pesquisa feita entre os dias 7 e 8 de outubro. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Quais são as vantagens e desvantagens?

VANTAGEM:

Economia de energia – Na prática, a mudança do horário faz com que as regiões ganhem uma hora a mais de luminosidade, adiando acionamento de lâmpadas e provocando uma economia de energia estimada entre 4% e 5%.

Ativação do comércio – Como escurece mais tarde, as ruas ficam atrativas e o consumo no varejo e bares sobe, de acordo com dados da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel).

Segurança nas ruas – Com mais tempo de claridade, as ruas ficam mais seguras para a população, reduzindo roubos e acidentes de trânsito

Aproveitar melhor o espaço público – Pessoas tem mais tempo para fazer exercícios físicos ao ar livre e visitar os parques

DESVANTAGEM:

Adaptação – Mudança mexe com o relógio biológico das pessoas e muitos têm dificuldade de adaptação

Agropecuária – Criadores dizem que a mudança afeta a rotina do gado leiteiro, com queda de produtividade

Confusão de horários – Com quatro fuso horários diferentes, algumas regiões do país não adotam o horário de verão por estarem muito perto do Equador e já terem o dia ampliado. Isso cria um problema maior de horário entre estados com horários confusos.