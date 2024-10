Você é a favor ou contra o horário de verão? Veja as vantagens e desvantagens

Uma pesquisa recente publicada pelo Datafolha mostra que o número de pessoas que defendem a volta do horário de verão e aquelas que nunca mais querem ouvir falar em adiantar o relógio para economizar energia é exatamente as mesmas, 47% a favor e 47% contra, com 6% se declarando ‘indiferentes’.

ANÚNCIO

Nesta quarta-feira, o governo se reúne para decidir se volta a adotar a mudança de horário. A decisão seria tomada nesta terça, mas foi adiada para que o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) apresente um relatório que será balizador da decisão.

ARGUMENTOS DE QUEM AMA E DE QUEM ODEIA O HORÁRIO DE VERÃO:

A FAVOR

Economia de energia – Na prática, a mudança do horário faz com que as regiões ganhem uma hora a mais de luminosidade, adiando acionamento de lâmpadas e provocando uma economia de energia estimada entre 4% e 5%.

– Na prática, a mudança do horário faz com que as regiões ganhem uma hora a mais de luminosidade, adiando acionamento de lâmpadas e provocando uma economia de energia estimada entre 4% e 5%. Ativação do comércio – Como escurece mais tarde, as ruas ficam atrativas e o consumo no varejo e bares sobe, de acordo com dados da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel).

– Como escurece mais tarde, as ruas ficam atrativas e o consumo no varejo e bares sobe, de acordo com dados da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel). Segurança nas ruas – Com mais tempo de claridade, as ruas ficam mais seguras para a população, reduzindo roubos e acidentes de trânsito

– Com mais tempo de claridade, as ruas ficam mais seguras para a população, reduzindo roubos e acidentes de trânsito Aproveitar melhor o espaço público – Pessoas tem mais tempo para fazer exercícios físicos ao ar livre e visitar os parques

CONTRA