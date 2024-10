Horário de verão vai voltar? Decisão deve sair hoje

Nesta terça-feira, o Ministério de Minas e Energia se reúne para discutir se o horário de verão vai voltar a vigorar no país ainda neste ano.

Embora tenha sido abandonado nos governos anteriores pela sua pouca eficiência do ponto de vista da economia de energia, sua principal função, a seca rigorosa que atinge boa parte do país entre julho a setembro fez com que o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) recomendasse o retorno da prática. “Estamos diante da pior seca dos últimos 73 anos e, mesmo com as medidas prudenciais, conseguimos preservar cerca de 13% da água do sistema”, afirmou o ministro de Minas e Energias, Alexandre Silveira.

O horário de verão, que consiste em adiantar o relógio em 1 hora, divide a opinião dos brasileiros. Uma pesquisa feita pela Datafolha mostra que 47% se dizem favoráveis ao retorno, mas outros 47% são totalmente contrários, enquanto 6% se mostraram indiferentes à prática, de acordo com pesquisa feita entre os dias 7 e 8 de outubro. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O governo deve decidir ainda hoje e se prepara para adotar o novo horário logo após o segundo turno das eleições municipais, no dia 27 deste mês.

Segundo o ministro, o presidente Lula deu aval ao ministro para que seja tomada a decisão necessária definida pelos técnicos na reunião desta terça-feira.