Suspeito de matar professora com coxinha envenenada é preso

Foi preso nesta quarta-feira, 16 de outubro, o principal suspeito de envenenar a professora Joice dos Santos Silva Cirino, de 36 anos, com uma coxinha. Conforme reportagem do Gazeta Web, o homem de 40 anos apontado como autor do crime é ex-companheiro da vítima.

O caso em questão foi registrado em São Brás, interior do estado de Alagoas. Joice chegou a ser socorrida e levada para atendimento médico em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu e faleceu no local. Ela passou mal após comer uma coxinha que estaria envenenada.

A prisão do suspeito aconteceu na manhã desta quarta (16). O homem foi encontrado na casa de uma tia e após sua prisão negou ter cometido o crime. Ele segue sob custódia da Polícia Civil e à disposição da Justiça para esclarecimentos sobre o caso.

Relembre o caso

Joice foi encaminhada à UPA após comer uma coxinha no último dia 9 de outubro. Apesar de receber atendimento médico no local a vítima não resistiu e faleceu pouco tempo depois. Em declaração à imprensa, a prima da professora revelou que Joice suspeitava estar sendo envenenada pelo ex-companheiro, com quem teve um relacionamento abusivo.

No dia do crime o homem teria levado um lanche para a vítima e oferecido os alimentos a ela e ao filho do casal, que optou por não comer a coxinha. “Ela comeu primeiro e passou mal. Graças a Deus, o menino optou por tomar uma sopa e não chegou a falecer”, conta a prima de Joice.

A professora estava em processo de divórcio devido a traições e ocorrências de violência doméstica. Enquanto investiga o caso, a Polícia Civil aguarda o resultado do laudo pericial para confirmar a causa da morte de Joice.