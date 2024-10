Novo maníaco do Uno? Homem tenta arrastar mulher para dentro de carro em SP

Novo Maníaco do Uno? Homem é flagrado tentando arrastar mulher para dentro de carro.

Imagens capturadas por uma câmera de segurança registraram o momento em que um homem tenta arrastar uma mulher de 28 anos para dentro de um carro. O vídeo foi gravado na madrugada do último domingo (13), na Avenida Maria José de Siqueira Melo, em Biritiba Mirim, região metropolitana de São Paulo e mostra o momento em que o suspeito tenta colocar a vítima dentro de um Fiat Uno azul.

Conforme reportagem do Metrópoles, o homem de 31 anos, que não teve a identidade divulgada, desce do veículo enquanto a mulher caminha pela rua. Ele atravessa a via, se aproxima da vítima e a ataca.

Ao perceber a ação, a mulher tenta correr, mas é agarrada pelo suspeito que tenta levá-la até o carro. Em determinado momento é possível notar nas imagens que outra pessoa aprece no fim da rua, o que inibe o suspeito que solta a mulher e corre em direção ao carro. Em seguida, ele foge no sentido contrário da pista.

O homem foi encaminhado à delegacia

Conforme a reportagem, a Secretaria de Segurança Pública afirmou que o homem foi localizado por policiais militares e encaminhado à Delegacia de Polícia de Biritiba Mirim. O veículo utilizado por ele foi apreendido e um inquérito policial instaurado para apurar o ocorrido.

Em declaração ao Metrópoles, a Polícia Civil revelou que o suspeito chegou a prestar depoimento, mas foi liberado em seguida. Ele deve ser investigado pelo crime de importunação sexual.

O caso em questão chamou atenção por lembrar uma série de tentativas de ataque realizadas por um homem que ficou conhecido como “Maníaco do Uno” ou “Maníaco da Mooca”. O homem, identificado como Solirano de Araújo, de 48 anos, tentou atacar mulheres na zona leste de São Paulo. Até o momento, a polícia segue em busca do homem, que permanece foragido.

Apesar da similaridade da atuação dos homens, os casos em questão não possuem conexões oficiais.