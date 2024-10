Paradeiro do Maníaco do Uno segue sendo mistério para a polícia: “Por enquanto, não temos nada”

Homem conhecido como 'maníaco do Uno' ou 'maníaco do carro' é procurado por atacar mulheres na Zona Leste de SP

O paradeiro do “Maníaco do Uno” ou “Maníaco da Mooca”, como ficou conhecido pelos moradores da zona leste de São Paulo, continua sendo um mistério para a polícia, que admite não ter nenhuma novidade sobre o caso. “Seguimos atrás de informações, mas até agora nada. Nenhuma movimentação financeira ou telefônica”, afirmou o delegado Ricardo Salvatori.

A última informação que a polícia teve do suspeito, identificado como Solirano de Araújo, de 48 anos, foi o carro encontrado abandonado na zona leste da cidade e imagens do suspeito captada por câmera de segurança que mostram ele andando de muleta e entrando em um comércio na região do Sapopemba, na zona leste, indicando que ele ainda está em São Paulo.

Desde seu desaparecimento, surgiram teorias de que ele teria sido morto pelo “tribunal do crime” por tentar abusar sexualmente de mulheres ou então fugido para seu estado natal, em Piauí, mas a polícia descartou tais informações e segue caçando o fugitivo.

Drogas

Familiares de Solitano prestaram depoimento na delegacia e disseram aos policiais que ele estava afundado nas drogas e que chegou a entrar em contato com familiares por telefone manifestando vontade de se entregar, porém a ligação caiu e ele não entrou mais em contato.

A polícia rastreou o contato telefônico e descobriu que ela foi feita do Jardim Elba, comunidade da zona leste na divisa com Santo André, e as últimas movimentações bancárias que fez também foram do mesmo local.