Em meio a provocações, abraço ‘constrangedor’ entre Nunes e Boulos durante debate em SP rende memes

Os candidatos à Prefeitura de São Paulo Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) participaram de um debate na Band, na noite de segunda-feira (14), quando trocaram muitas farpas. Entre acusações e provocações, um momento chamou a atenção das redes sociais: um abraço constrangedor dado pelo prefeito ao rival durante um dos embates (veja abaixo).

Nas redes sociais, internautas citaram que o abraço parecia mais coisa de irmão quando briga. Já outras pessoas disseram que é assim que se cumprimenta alguém na rua, quando você não gosta da pessoa.

Internautas também citaram que Boulos deu “cadeirada” em Nunes sem cadeira, fazendo referência ao que aconteceu entre José Luiz Datena (PSDB) e Pablo Marçal (PRTB) durante o debate na TV Cultura, no primeiro turno das eleições.

O apagão registrado em São Paulo desde a última sexta-feira (11), que ainda causa transtornos em diversos locais, também dominou parte do debate e rendeu piadas nas redes.

Teve ainda quem comparasse o abraço entre os candidatos com o que aconteceu entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), quando eles ainda disputavam a Presidência, em 2022. Na ocasião, também durante um debate na Band, o candidato do PL esticou o braço no ombro do petista, que rapidamente o afastou.

