“Maior legado é ter dobrado a população de rua em SP”, diz Boulos sobre Nunes em debate para a prefeitura

Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB) abriram o segundo bloco do debate do segundo turno pela disputa da prefeitura de São Paulo, nesta segunda-feira (15), dando continuidade à troca de farpas. A TV Bandeirantes é a responsável pela transmissão.

ANÚNCIO

Diferente do primeiro bloco, no qual abriram a discussão com o apagão responsável por deixar grande parte da região metropolitana de SP sem energia, a segunda parte contou com temas diversificados sobre a cidade.

Ao responder às perguntas dos jornalistas presentes no estúdio, Boulos acusou Nunes de carregar o “maior legado de ter dobrado a população de rua da cidade de São Paulo”. O candidato do PSOL ainda abordou a necessidade de um acolhimento humanizado com programas de moradia.

Durante o confronto, Nunes (MDB) rebateu o oponente, abordando seus feitos pela cidade. O atual prefeito falou sobre seus projetos como a Vila Reencontro, um serviço de moradia transitória para pessoas e famílias em situação de rua. Segundo ele, foram construídas 10 vilas e existe o intuito de dobrar as construções.

Leia mais:

Abraço e intimidação

Em alguns momentos, Boulos insistiu que ele e o rival abrissem o sigilo bancário, a fim de esclarecer as movimentações juntos. Em resposta, Nunes declarou transparência e não estar envolvido em investigações e acusou o rival de fugir da Justiça.

Em seguida, Boulos se aproximou de Nunes, que rebateu:

ANÚNCIO

“Você não vai me intimidar”, disse logo após se abraçarem. “Eu vim da periferia do Parque Santo Antônio, não tenho medo de nada”.

O segundo turno das eleições acontecem na cidade de São Paulo no próximo domingo (20).