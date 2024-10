Mais um romeiro morto: ciclista de 76 anos que seguia para Aparecida morre atropelado na Dutra

Romeiro de 76 anos, que seguia em bicicleta rumo a Aparecida, morreu atropelado por um ônibus na Via Dutra, no interior de SP

Um ciclista de 76 anos, que seguia com uma romaria com destino ao Santuário de Aparecida, morreu após ser atropelado por um ônibus na Rodovia Presidente Dutra, no trecho de Jacareí, no interior de São Paulo. Esse é o terceiro caso de morte envolvendo romeiros registrados na estrada nos últimos dias.

O idoso foi atropelado na madrugada desta sexta-feira (11), no Km 167, na pista sentido Rio de Janeiro. Testemunhas contaram que o ciclista se desiquilibrou, perdeu o controle da bicicleta e acabou invadindo a pista, quando foi atingido pelo ônibus.

O condutor do coletivo parou para prestar socorro, mas o idoso não resistiu. O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebidas alcoólicas. Ele apresentou a documentação do veículo, que também levava romeiros para Aparecida, e a situação é regular.

O caso foi registrado na Delegacia de Jacareí, que solicitou perícia ao ônibus e exames necroscópicos no corpo da vítima.

Outros casos

Na última terça-feira (8), dois romeiros morreram atropelados na Via Dutra. Um deles foi Edmilson de Meneses, de 51 anos, que foi atingido por um ônibus, no trecho de Santa Isabel. Equipes de socorro foram acionadas, mas o homem morreu no local.

Motorista de ônibus atropelou romeiros que seguiam para o Santuário de Aparecida; Edmilson de Meneses, de 51 anos, não resistiu e morreu (Reprodução/Andrêza Benevides/TV Diário)

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o motorista do ônibus foi ouvido na Delegacia de Arujá, onde ressaltou que as vítimas não usavam roupas refletivas e ele só percebeu o que tinha acontecido ao sentir um impacto na lateral do veículo.

Edmilson já tinha sido investigado por suspeita de ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC). Conhecido como Grilo ou Bicho que Pula, ele era cunhado de Roberto Soriano, o Tiriça, apontado como ex-líder da facção. Ele estava na romaria ao lado do sobrinho Roberto Soriano Filho e de Gleyverson Francisco Souza Mendes. A dupla sofreu ferimentos leves no acidente, mas se recusou a receber atendimento médico.

A outra vítima de atropelamento na rodovia foi o aposentado Riberto Ferreira, de 65 anos, que foi achado morto na altura de Pindamonhangaba. O condutor do veículo fugiu do local e ainda não foi identificado.

O idoso usava roupas pretas o que, segundo a corporação, pode ter contribuído para o acidente. A recomendação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) é que os romeiros caminhem de dia e usem, preferencialmente, roupas claras e com sinalização refletiva. A expectativa é que o fluxo de pessoas que seguem a pé para Aparecida se intensifique até sábado (12).