Romeiro que morreu atropelado por ônibus foi suspeito por ligação com PCC; ele era cunhado de ex-líder da facção

O romeiro Edmilson de Meneses, de 51 anos, que morreu após ser atropelado por um ônibus de turismo enquanto seguia com um grupo de romeiros pela Rodovia Presidente Dutra, em Santa Isabel, em São Paulo, com destino ao Santuário de Aparecida, foi investigado por suspeita de ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC). Conhecido como Grilo ou Bicho que Pula, ele era cunhado de Roberto Soriano, o Tiriça, apontado como ex-líder da facção.

Conforme revelado pelo colunista Josmar Jozino, do UOL, Edmilson estava na romaria ao lado do sobrinho Roberto Soriano Filho, filho de Tiriça, e de Gleyverson Francisco Souza Mendes. A dupla sofreu ferimentos leves no acidente, mas se recusou a receber atendimento médico.

Segundo a reportagem, Grilo também era integrante da cúpula do PCC, mas foi excluído após brigar com o líder máximo da facção: Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola.

Apesar do afastamento do grupo, Edmilson foi investigado pela “Operação Shark”, do Grupo de Atuação Especial e de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), com outras 19 pessoas, por suspeita de movimentar R$ 1 bilhão provenientes do tráfico de drogas, entre janeiro de 2018 e julho de 2019.

Conforme o Ministério Público, Grilo era suspeito de administrar os negócios para Tiriça no tráfico de drogas. Ele sempre alegou inocência e, em junho de 2022, foi absolvido das acusações pela Justiça.

Romeiro de 51 anos morreu ao ser atropelado por ônibus na Via Dutra, em SP, quando caminhava em direção a Aparecida (Reprodução/TV Globo)

Morto atropelado

Edmilson foi atropelado na noite da última terça-feira (8), na pista sentido Rio de Janeiro da Rodovia Presidente Dutra, na altura do Km 188, na região de Santa Isabel. Equipes de socorro foram acionadas, mas o homem morreu no local.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o motorista do ônibus foi ouvido na Delegacia de Arujá, onde ressaltou que as vítimas não usavam roupas refletivas e ele só percebeu o que tinha acontecido ao sentir um impacto na lateral do veículo.

O condutor do veículo, que estava com a documentação em dia, passou pelo teste do bafômetro e não estava embriagado. O homem disse em depoimento que não viu as pessoas às margens da rodovia em função da escuridão.

O caso segue em investigação, sendo que foi requisitada perícia no veículo e exames complementares no corpo da vítima fatal, realizados pelo Instituto Médico Legal (IML).

Na mesma noite e na mesma rodovia, outro romeiro perdeu a vida ao ser atropelado. Se trata de aposentado Riberto Ferreira, de 65 anos, que foi achado morto na altura de Pindamonhangaba. O condutor do veículo fugiu do local e ainda não foi identificado.