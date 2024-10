Derrota de Pablo Marçal nas urnas de São Paulo rende memes e internautas ironizam: “Não eleito”

A derrota de Pablo Marçal (PRTB) na corrida pela Prefeitura de São Paulo virou assunto nas redes sociais. Ele obteve 1.179.274 votos (28,14%), ficando atrás de Ricardo Nunes (MDB) e de Guilherme Boulos (PSOL), que seguem na disputa. Como costumava dizer que ganharia em primeiro turno, o ex-coach virou alvo de memes que ironizavam seu desempenho nas urnas e o mostravam com a frase: “não eleito”.

Além de uma montagem feita com uma captura de tela do site de resultados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), internautas também se divertiram citando a “cadeirada” dada ao candidato por José Luiz Datena (PSDB), durante um debate na TV Cultura.

Apesar da derrota, Marçal disse que seu desempenho foi “extraordinário” e ressaltou que agora tem outros objetivos políticos. “Vocês não vão me ver disputar a Prefeitura de São Paulo nunca mais. Vocês não vão me ver disputando Legislativo, então só tem dois caminhos: um governo do estado ou a questão da Presidência do Brasil”, disse o candidato do PRTB, logo após a confirmação do resultado das urnas.

Veja alguns dos memes abaixo: