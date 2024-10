Boulos é acusado por Marçal de flertar com o crime e quebra regra ao exibir exame toxicológico em debate

Ao longo do último bloco do debate eleitoral de SP na TV Globo, nesta quinta-feira (3), Boulos quebrou uma regra do programa e, em seguida, foi sinalizado pelo mediador Cesar Tralli. Após ser acusado por Pablo Marçal de Flertar com o crime, o candidato do PSOL exibiu um exame toxicológico e incentivou o rival a fazer o seu.

“Imagine alguém falar de segurança pública que quer descriminalizar polícia, descriminalizar drogas, alguém que deve conhecer melhor a cidade de São Paulo na questão de biqueiras, ele deve conhecer várias”, disse Marçal em relação a Boulos.

“Se você quer uma cidade segura, como vai votar em um cara do PSOL”, disse Marçal em apelo aos eleitores. “Você, inteligente de São Paulo, vai dar oportunidade para Guilherme, que flerta com o crime o tempo inteiro? Não realize o sonho do Guilherme de ir pro segundo turno, não vai ter segundo turno em São paulo.”

Em resposta, na tréplica, Boulos acusou Marçal de mentir ao associá-lo ao uso de drogas e conhecimento de biqueira, relembrando acusações anteriores e parecidas por parte do rival.

“Falta de limites, não tem moral, não tem ética. Um lobo em pele de cordeiro”, disse Boulos.

“Mas para encerrar de uma vez por todas esse tipo de acusação, porque é baixo e porque ataca a família, eu sou pai de duas filhas e não aceito ter a honra atacada desse jeito, tá aqui, fiz exame toxicológico. Faça o seu Marçal, faça o psicotécnico também”, completou o candidato do PSOL, que em seguida ergueu o documento do exame. Na sequência, foi repreendido pelo mediador por violar a regra de não poder portar nenhum tipo de documento.

Boulos também foi alvo do terceiro bloco, protagonizado por Tabata Amaral e Pablo Marçal. O candidato, desde a última pesquisa do Datafolha até o momento, lidera a corrida eleitoral com base nas intenções de votos. Confira: