“Socialista de iPhone”: Tabata Amaral e Pablo Marçal partem para cima do líder das pesquisas

No terceiro bloco do debate com os candidatos à Prefeitura de São Paulo a artilharia mudou o alvo e Guilherme Boulos (Psol) ficou na mira de Tabata Amaral (PSB) e do influencer Pablo Marçal (PRTB). Boulos, de acordo com a última pesquisa Datafolha, lidera a corrida com 26%, contra 24% de Nunes e Marçal.

Logo na abertura, Tabata Amaral voltou a questionar a mudança de posicionamento de Boulos em temas como creches parceiras e GCM. “No que você acredita? Antes era contra as creches parceiras, agora é a favor, mas o Psol continua contra. Era contra armar a GCM, agora é a favor, mas seu partido continua contra. Quem é você, Boulos dos marqueteiros ou Boulos do Psol?”

Pablo Marçal tentou ligar Boulos ao extremismo político de esquerda e disse que a cidade de São Paulo não pode ser governada por “extremistas de esquerda”. “São Paulo é uma cidade conservadora”, disse.

Boulos reagiu. “O Marçal acusar alguém de extremismo é o mesmo que Suzane Richthofen acusar alguém de assassinato.”

Por sua vez, Pablo Marçal acusou Boulos de votar em aumento de impostos e promete coisas que não pode cumprir. “Socialista de iPhone”, acusou, chamando o oponente ainda de “esquerdopata”.