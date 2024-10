“Não conseguiu fazer nem na África, como vai fazer algo nessa cidade?” diz Nunes a Marçal em debate de SP

Os cinco candidatos mais destacados nas pesquisas para prefeito de São Paulo integraram o debate eleitoral na noite desta quinta-feira (3), na TV Globo. No final do segundo bloco, Ricardo Nunes respondeu uma declaração de Pablo Marçal afrontando sua capacidade de liderar a cidade.

Após Marçal falar sobre querer implementar cinco projetos de inovação na cidade caso seja eleito, Nunes o rebateu:

“O candidato Pablo Marçal, em 2019, foi em Camizungo, lá na África, numa vila que faria 300 casas, recolheu lá de doações 4,5 milhões e investiu 1,5 milhão, isso é o que está nas matérias colocadas pela imprensa, e só fez 26 casas. Se não conseguiu fazer lá na África, até pode ter tido a boa intenção de fazer, não tiro esse mérito, mas se não conseguiu fazer 300 casas com as doações que recebeu, como vai colocar algo de concreto aqui na nossa cidade?”, disse no final do segundo bloco.

Depois de ser alvo no primeiro bloco, com confrontamentos sobre seus feitos na cidade, Nunes agradeceu Tabata na segunda parte, ao ouvir que a candidata do PSB dizer dará continuidade em seu programa habitacional “Pode Entrar” caso eleita. “Fico feliz de ter o reconhecimento da deputada Tabata desse programa”

Estão presentes no debate desta quinta-feira: Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB).

O primeiro bloco teve início perto das 22h, com exibição em TV aberta, na Globo, depois da transmissão da novela ‘Mania de Você’. Diferente do primeiro, que contou com perguntas livres, o segundo bloco teve os temas sorteados.

O debate desta noite (3) é o último até o momento, haja vista o primeiro turno das eleições que acontece no próximo domingo (6).