Vídeo mostra momento em que motorista de app atropela 5 pessoas no ABC Paulista; ele passou mal

Vídeo mostra momento em que motorista de app atropelou cinco pessoas após sofrer mal súbito, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um motorista de aplicativo, de 57 anos, atropelou cinco pessoas que estavam em um ponto de ônibus na Rua dos Vianas, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O condutor foi chamado para socorrer uma pessoa, mas ele também teve um mal súbito e perdeu o controle da direção (assista abaixo).

O atropelamento aconteceu na tarde de terça-feira (1º). O homem, que não estava embriagado, foi atacado por populares revoltados com o atropelamento e a Polícia Militar teve de ser chamada para acalmar os ânimos. As vítimas foram socorridas e seguem internadas.

O vídeo mostra quando o motorista seguia na via pública em um Fiat Argo branco, quando invadiu o ponto de ônibus, atingiu quatro mulheres, com idades entre 45 e 57 anos, e um homem, de 65, e depois ainda derrubou um poste. Na sequência, o condutor parou o veículo, quando duas mulheres saem desesperadas e uma delas deita no chão.

Logo depois, populares cercaram o motorista, que chegou a levar tapas e empurrões. Uma moradora abriu o portão e o abrigou dentro de casa até a chegada da Polícia Militar.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e atenderam as cinco pessoas atropeladas. Elas foram levadas para o Hospital de Urgências de São Bernardo do Campo, assim como o condutor. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde deles.

Segundo boletim de ocorrência, o motorista de aplicativo levava uma passageira ao hospital quando também teve um mal súbito e provocou o acidente. O homem foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebidas alcoólicas.

O caso foi registrado como atropelamento e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor no 1º Distrito Policial de São Bernardo do Campo.