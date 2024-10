Motorista de app atropela cinco pessoas após passar mal; vídeo mostra confusão depois do acidente

Um motorista de aplicativo sofreu um mal súbito e atropelou cinco pessoas que estavam em um ponto de ônibus na Rua dos Vianas, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, na tarde de terça-feira (1º). Testemunhas contaram que o condutor foi chamado para socorrer uma pessoa, mas ele também acabou passando mal e perdeu o controle da direção. Após o atropelamento, o homem foi atacado por populares e a Polícia Militar foi chamada para retirá-lo do local (veja a confusão no vídeo abaixo).

ANÚNCIO

O vídeo mostra quando o motorista de app já estava do lado de fora do carro, cercado por populares, que gritavam com ele. Uma mulher chegou a dar um tapa em seu rosto, quando uma moradora abriu o portão e abrigou o condutor. Depois disso, a PM foi chamada para acalmar os ânimos.

Conforme informações da TV Globo, o motorista de aplicativo foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebidas alcoólicas. O homem disse que socorria uma pessoa, quando teve o mal súbito e acabou perdendo o controle do veículo.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e atenderam as cinco pessoas atropeladas. Elas foram levadas para o Hospital de Urgências de São Bernardo do Campo. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde delas.