“Palavras não descrevem a dor”, lamenta tia de menino atropelado ao sair correndo de restaurante

Menino de 2 anos morreu atropelado após sair correndo de restaurante, no Guarujá, no litoral de SP

A família do menino de 2 anos, que saiu correndo de um restaurante e acabou sendo atropelado por um carro, no Guarujá, no litoral de São Paulo, está desolada com a morte dele. Uma tia do garoto fez uma postagem emocionante nas redes sociais, destacando que ele foi muito “amado e desejado”.

“Palavras não descrevem a dor q eu estou sentindo. Você foi meu maior sonho realizado por um breve e muito curto período de vida. Eu sempre quis ser tia de menino, sempre e quando você nasceu, o meu mundo amanheceu. Como você foi amado, como você foi desejado. Seu cheirinho hoje tem cheiro de saudade. O brilho dos meus olhos hoje são só lágrimas. E hoje meu coração mais uma vez da gritos ensurdecedor de desespero na alma”, escreveu a tia.

Ela continuou dizendo que “o significado da expressão ‘nunca mais’ ser tão real”, ao citar diversas situações que deixará de viver com o sobrinho daqui pra frente. “Você foi tão cedo! Eu tinha tantos planos pra nós, tantos sonhos com você!”, destacou ela.

O atropelamento aconteceu na manhã do último sábado (28), na Avenida Santos Dumont, no Sítio Paecara. Um vídeo mostrou quando o garoto saiu do restaurante correndo na direção da rua, sendo seguido pelo pai (assista mais abaixo). Infelizmente, o genitor não conseguiu alcançá-lo e, logo depois, é possível ver as pessoas que estavam no estabelecimento desesperadas, saindo para ajudar a vítima.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), menino foi socorrido e encaminhado ao pronto-socorro de Vicente de Carvalho, onde passou por tentativas de reanimação, mas não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada.

A Polícia Militar foi acionada e levou o motorista que atropelou o menino à delegacia. Lá, o homem contou que trafegava na via quando, de repente, a criança surgiu e ele tentou desviar, sem sucesso. Ele disse que a vítima atingiu a lateral do carro e, ao perceber o que tinha acontecido, parou para prestar o devido socorro. O condutor foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebidas alcoólicas.

O pai do menino também esteve na delegacia, quando contou que o menino soltou a mão dele e saiu correndo para a rua, quando foi atropelado. Ele ressaltou que o condutor do carro não teve culpa pelo acidente.

“A ocorrência foi registrada como homicídio culposo na direção de veículo automotor na delegacia da cidade, que requisitou perícia ao veículo”, destacou a SSP-SP.