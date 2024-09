VÍDEO: Menino morre atropelado ao sair correndo de restaurante no litoral de SP; condutor diz que tentou desviar

Menino de 2 anos morre atropelado após sair correndo de restaurante, no Guarujá, no litoral de SP

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um menino de 2 anos saiu correndo de um restaurante e acabou sendo atropelado por um carro, no Guarujá, no litoral de São Paulo. O garoto estava no local com o pai, que apareceu em disparada atrás dele, mas o homem não conseguiu impedir que o filho acessasse a rua (veja no vídeo abaixo). Já o motorista foi levado à delegacia, onde disse que tentou desviar da criança, mas não houve tempo. O genitor também foi ouvido e disse que o condutor não teve culpa pelo atropelamento.

O caso aconteceu na manhã do último sábado (28), na Avenida Santos Dumont, no Sítio Paecara. O vídeo mostra o garotinho correndo pelo restaurante após soltar a mão do pai. Logo depois, ele aparece na porta do local e sai em disparada na direção da rua. O genitor surge correndo atrás dele na sequência, quando é possível ver as pessoas que estavam no estabelecimento desesperadas, saindo para ajudar a vítima.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), menino foi socorrido e encaminhado ao pronto-socorro de Vicente de Carvalho, onde passou por tentativas de reanimação, mas não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada.

A Polícia Militar foi acionada e levou o motorista que atropelou o menino à delegacia. Lá, o homem contou que trafegava na via quando, de repente, a criança surgiu e ele tentou desviar, sem sucesso. Ele disse que a vítima atingiu a lateral do carro e, ao perceber o que tinha acontecido, parou para prestar o devido socorro. O condutor foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebidas alcoólicas.

O pai do menino também esteve na delegacia, quando contou que o menino soltou a mão dele e saiu correndo para a rua, quando foi atropelado. Ele ressaltou que o condutor do carro não teve culpa pelo acidente.

“A ocorrência foi registrada como homicídio culposo na direção de veículo automotor na delegacia da cidade, que requisitou perícia ao veículo”, destacou a SSP-SP.