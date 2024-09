Debate entre candidatos à Prefeitura de SP acontece nesta segunda (30); veja como acompanhar

A UOL, em parceria com a Folha de S. Paulo, organizam nesta segunda-feira (30) um debate entre candidatos e candidatas à Prefeitura de São Paulo.

O evento tem início às 10h com a presença de Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), Pablo Marçal (PRTB) e Tabata Amaral (PSB), candidatos mais bem colocados nas pesquisas, segundo o último Datafolha, divulgado no dia 26 de setembro.

Nunes aparece com 27%, Boulos com 25%, Marçal com 21% e Tabata com 9%.

Como irá ocorrer o debate?

Segundo a UOL, o debate ocorre no formato de banco de tempo, onde cada candidato terá o total de 20 minutos para falar nos quatro blocos.

“Dois segmentos terão perguntas entre os candidatos e dois com perguntas dos jornalistas do UOL e da Folha. As perguntas feitas pelos candidatos devem acontecer em no máximo 20 segundos, que não serão descontados do banco de tempo. Ao final do debate, cada candidato terá 1 minuto extra para considerações finais”, explica o site.

Os candidatos ainda podem se manifestar durante cada resposta, mesmo que a pergunta não tenha sido feita ele. Para isso, o candidato deve sinalizar com a mão. Seu tempo passa a ser descontado a partir do momento em que ele começar a falar, parando novamente quando a falar for encerrada.

Não é permitido interromper a fala de outro candidato.