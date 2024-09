Após briga em debate, Marçal sobe dois pontos nas pesquisas e chega em 21%; Boulos tem 25% e Nunes 27%

Pesquisa Datafolha divulgada na última quinta-feira (26) que mostra a intenção de votos para prefeito em São Paulo aponta Ricardo Nunes (MDB) com 27%, Guilherme Boulos (PSOL) com 25%, e Pablo Marçal (PRTB) com 21%. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Na sequência aparecem Tabata Amaral (PSB) com 9% e José Luiz Datena (PSDB) com 6%.

Marçal sobe dois pontos e Boulos cai um

Em comparativo com a pesquisa da última semana, os novos números mostram uma oscilação entre Boulos e Marçal. Enquanto o candidato do PSOL oscilou um ponto para baixo, o empresário oscilou dois pontos para cima.

A pesquisa encomendada pela ‘Folha de S. Paulo’ ocorreu entre terça-feira (24) e quinta (26), sendo a primeira de intenção de votos para a Prefeitura de São Paulo após a agressão de fotógrafo de Marçal ao assessor de Nunes.

Ao todo foram entrevistados de forma presencial 1.610 pessoas acima de 16 anos na cidade de São Paulo. A margem de erro do Datafolha é de de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O registro na Justiça Eleitoral tem o protocolo SP-06090/2024.

Confira a porcentagem de intenções de votos aos candidatas e candidatos à Prefeitura de São Paulo:

Ricardo Nunes (MDB): 27% (eram 27%)

27% (eram 27%) Guilherme Boulos (PSOL): 25% (eram 26%)

25% (eram 26%) Pablo Marçal (PRTB): 21% (eram 19%)

21% (eram 19%) Tabata Amaral (PSB): 9% (eram 8%)

9% (eram 8%) Datena (PSDB): 6% (eram 6%)

6% (eram 6%) Marina Helena (Novo): 2% (eram 3%)

2% (eram 3%) Bebeto Haddad (DC): 0% (era 1%)

0% (era 1%) Ricardo Senese (UP): 0% (era 0%)

0% (era 0%) João Pimenta (PCO): 0% (era 0%)

0% (era 0%) Altino Prazeres (PSTU): 0% (Não foi citado na pesquisa anterior)

0% (Não foi citado na pesquisa anterior) Em branco/nulo/nenhum: 6%

6% Indesicos : 3%.

Boulos lidera na pesquisa espontânea

Na modalidade de voto espontâneo, onde os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Boulos também caiu, aparecendo com 21% (eram 23% na pesquisa anterior) seguido de Nunes, que manteve 16%, e Marçal, com 16% (eram 15%).

Cenários do 2º turno mostram vitórias de Ricardo Nunes

Em um possível segundo turno, o atual prefeito, Ricardo Nunes, venceria tanto Guilherme Boulos como Pablo Marçal.

Na disputa entre Nunes e Boulos, o atual prefeito teria 52% das intenções de voto e o deputado federal 36%.

Entre Boulos e Marçal, o candidato do PSOL estaria à frente com 47% contra 38% do empresário.

Já entre Nunes e Marçal a intenção de votos ficaria 57% contra 26%, respectivamente.

O 1º turno das eleições ocorre em 6 de outubro, domingo.