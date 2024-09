[VÍDEO] Deolane assina termo de soltura e fala pela primeira vez à imprensa após prisão: “Muitas mentiras espalhadas”

Deolane Bezerra, solta na terça-feira (24), compareceu à 12ª Vara Criminal, no Fórum Rodolfo Aureliano, no Recife, na manhã desta quarta-feira (25), para assinar o termo de compromisso do alvará de soltura.

A influenciadora estava presa sob investigação da Polícia Civil, que deflagrou a ‘Operação Integration’, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro com casas de apostas esportivas, conhecidas como bets.

Em entrevista à imprensa, ela disse que “muitas mentiras foram espalhadas”.

“Estou me sentindo muito bem. Quero agradecer a todos que tiveram um trabalho honesto. Foram muitas mentiras espalhadas. Creio muito no senhor Jesus Cristo e que a Justiça será feita”, disse a influencer ao sair do fórum.

Antes de entrar no fórum, Deolane havia agradecido ao desembargador Eduardo Guilliod, responsável por acatar o habeas corpus pedido pela defesa do dono da empresa ‘Esportes da Sorte’, uma das investigadas na operação.

“Graças a Deus, o desembargador Eduardo Maranhão viu as ilegalidades no processo e tudo vai dar certo. Eu sou inocente. Agradeço aos que me apoiaram. Não posso falar sobre o processo, está em segredo de Justiça, mas posso falar que sou inocente”, comentou Deolane.

Livres, entenda como fica a situação de Deolane Bezerra e Gusttavo Lima, investigados na Operação Integration

Após Deolane Bezerra ser solta na terça-feira (24), juntamente com outros investigados da ‘Operação Integration’, e Gusttavo Lima ter o pedido de prisão revogado, também na terça, fica a dúvida sobre quais são os próximos passos da operação e se esses famosos ainda correm risco de serem presos.

Os dois nomes, juntamente com outros suspeitos, são investigados pela operação, que mira um esquema de lavagem de dinheiro ligado a apostas ilegais, onde as empresas de Deolane e Gusttavo Lima estariam, supostamente, envolvidas.

Na última segunda-feira (23), a soltura da influenciadora, sua mãe, Solange Bezerra, e outros alvos da Operação Integration, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco, foi determinada pelo desembargador Eduardo Guilliod. Deolane e a mãe deixaram a prisão na terça.

As duas estão proibidas de frequentar empresas que estão sendo investigadas pela polícia e de tomar decisões relacionadas a elas. Elas também não podem fazer propagandas relacionadas a plataformas de jogos.

Após o inquérito ser finalizado, o Ministério Público de Pernambuco (MP-PE) deve determinar se irá apresentar acusação formal contra Deolane Bezerra e os demais investigados ou não.

Se isso acontecer, o processo segue à Justiça, e os suspeito podem ser julgados como réus.

Gusttavo Lima

Já Gusttavo Lima, que teve a prisão preventiva decretada na segunda, sob acusação de lavagem de dinheiro por práticas de jogos de azar na mesma operação, teve o pedido de prisão revogado na terça, a partir de um habeas corpus.

A decisão foi deferida também pelo desembargador Eduardo Guilliod, responsável pela soltura Deolane.

Gusttavo Lima continua respondendo as as acusações e continua sob investigação, até a finalização do processo.