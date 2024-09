A advogada e influenciadora Deolane Bezerra foi solta no início da tarde desta terça-feira (24). Ela é alvo da ‘Operação Integration’, que tem como objetivo combater a prática de jogos ilegais e lavagem de dinheiro. Ao todo, 18 suspeitos foram beneficiados com a decisão de soltura tomada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

VÍDEO: Após decisão judicial, Deolane deixa presídio nesta terça-feira (24) Imagem: reprodução g1/Joab Alves

A influenciadora deixou o presídio em Buíque, no Agreste de Pernambuco, dentro de um carro e cercada por fãs e jornalistas.

A decisão foi tomada na noite de segunda-feira (23) pelo desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, que acatou um pedido de habeas corpus feito pela defesa de Darwin Henrique da Silva Filho, o dono da empresa ‘Esportes da Sorte’. Assim, ao conceder a soltura, o magistrado estendeu o benefício a Deolane e aos demais detidos.

Confira o momento em que a influencer deixa o presídio e acena para os fãs:

O uso da tornezeleira eletrônica não foi solicitado, diferentemente da última determinação. Em liberdade provisória, Deolane e os outros investigados precisam cumprir as seguintes determinações:

não mudar de endereço sem prévia autorização judicial;

não se ausentar da Comarca onde reside, sem prévia autorização judicial;

não praticar outra infração penal dolosa;

Comparecer em até 24 horas ao Juízo da 12ª Vara Criminal da Capital para assinar o Termo de Compromisso, para tomar ciência de todas as cautelares e informar endereço atualizado.

Além disso, o desembargador proibiu que os investigados frequentem qualquer empresa que esteja relacionada à investigação da Operação Integration ou participem de qualquer tipo de decisão sobre a atividade econômica de qualquer empresa investigada.

O cantor Gusttavo Lima, que teve a prisão decretada pela Justiça por suspeita de participação no mesmo esquema de jogos ilegais e lavagem de dinheiro, não foi beneficiado pelo habeas corpus. Assim, ele segue com a prisão em aberto, porém, está em viagem pelos Estados Unidos.

Além de Darwin Filho, Deolane Bezerra e Solange Bezerra, serão soltos: Maria Eduarda Quinto Filizola, (que cumpria prisão domiciliar); Dayse Henrique Da Silva; Marcela Tavares Henrique da Silva (que estava em prisão domiciliar); Eduardo Pedrosa Campos; Maria Aparecida Tavares de Melo; Giorgia Duarte Emerenciano; Maria Bernadette Pedrosa Campos; Maria Carmen Penna Pedrosa; Edson Antonio Lenzi; José André da Rocha Neto; Aislla Sabrina Truta Henriques Rocha; Rayssa Ferreira Santana Rocha; Ruy Conolly Peixoto; e Thiago Heitor Presser.

Prisão de Deolane

Deolane foi presa durante a operação, deflagrada no último dia 4 de setembro. Inicialmente ela foi levada para a Colônia Penal Feminina do Recife, juntamente com sua mãe, Solange Alves Bezerra Santos. No último dia 9, a famosa conseguiu um habeas corpus e deixou o local usando uma tornozeleira eletrônica para cumprir prisão domiciliar. Já a genitora seguiu no local.

Porém, ao ser liberada, a Justiça determinou uma série de medidas cautelares, entre elas que Deolane não podia falar com a imprensa ou fazer postagens nas redes sociais. Logo ao deixar o presídio, ela falou com fãs e repórteres que se aglomeravam no local.

“Foi uma prisão criminosa, cheia de abuso de autoridade por parte do delegado. Eu não posso falar sobre o processo. Eu fui calada”, falou a empresária na ocasião. Em seguida, pessoas a carregaram nos braços até o carro que a aguardava.

Em outra ocasião, ela se manifestou nas redes sociais ao publicar uma imagem com a boca “tampada por uma fita” e com a legenda “Carta Aberta”.

A Justiça entendeu que ela descumpriu as regras. Na decisão que revogou a prisão domiciliar, o desembargador Eduardo Guilliod Maranhão destacou que Deolane “afrontou” a ordem judicial assim que saiu da unidade prisional.

“A autoridade policial noticiou que a paciente mal pisou fora do estabelecimento prisional, cuidou de se manifestar sobre o processo perante a imprensa e postou mensagem que remete subliminarmente ao processo em rede social, afrontando as medidas cautelares que lhe foram impostas”, ressaltou o desembargador.

No último dia 10, quando foi ao Fórum Rodolfo Aureliano para assinar os termos da prisão domiciliar, Deolane foi informada que teve a liberdade revogada e seria novamente presa. Assim, foi levada ao presídio em Buíque.

A famosa passou por uma audiência de custódia virtual no dia 11, quando teve a prisão preventiva mantida pela Justiça.

A defesa dela recorreu ao STJ alegando que ela está “desestabilizada” e, “por culpa da imprensa e fãs”, acabou descumprindo as medidas cautelares. Porém, a solicitação foi negada pelo desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo. Depois disso, outros pedidos de soltura foram negados.