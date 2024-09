Defesa de Deolane recorre ao STJ e alega que ela descumpriu medidas cautelares ‘por culpa da imprensa e fãs’

Defesa de Deolane Bezerra entrou com um novo pedido de habeas corpus no STJ, em Brasília

A defesa da influenciadora, empresária e advogada Deolane Bezerra, presa por suspeita de ligação com um esquema de jogos ilegais e lavagem de dinheiro, entrou com um novo pedido de habeas corpus, desta vez no Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília. Os advogados alegam que ela está “desestabilizada” e, “por culpa da imprensa e fãs”, acabou descumprindo as medidas cautelares que a fizeram ter a prisão domiciliar revogada.

De acordo com o portal “Notícias da TV”, o novo pedido de liberdade foi assinado pelos advogados Josimary Rocha de Vilhena, Rogério Nunes e Luiz Ricardo Rodrigues Imparato. Eles ressaltaram que Deolane ficou abalada com o assédio ao ser liberada da Colônia Penal Feminina Bom Pastor, em Recife, e acabou comentando sobre a situação que está vivendo.

“Ao sair do estabelecimento prisional, a paciente imediatamente informou à multidão que não poderia manifestar-se; contudo, o assédio a seu redor foi excessivo, fato que acabou por desestabilizá-la e então, ela de fato, falou -- se sem direcionar a fala a qualquer pessoa -- que se sentia injustiçada”, argumentam os defensores.

Não há um prazo para que o STJ analise o pedido de habeas corpus. Enquanto isso, a famosa permanece em uma cela reservada da Colônia Penal Feminina de Buíque, localizada no Agreste de Pernambuco.

A cadeia é a mesma que abriga as “Canibais de Garanhuns”, que são duas mulheres condenadas por matar pessoas e usar carne das vítimas na produção de salgados.

Revogação da prisão domiciliar

Deolane foi presa durante a “Operação Integration”, deflagrada no último dia 4 de setembro. Inicialmente ela foi levada para a Colônia Penal Feminina do Recife, juntamente com sua mãe, Solange Alves Bezerra Santos. Na última segunda-feira (9), a famosa conseguiu um habeas corpus e deixou o local usando uma tornozeleira eletrônica para cumprir prisão domiciliar. Já a genitora seguiu no local.

Porém, ao ser liberada, a Justiça determinou uma série de medidas cautelares, entre elas que Deolane não podia falar com a imprensa ou fazer postagens nas redes sociais. Logo ao deixar o presídio, ela falou com fãs e repórteres que se aglomeravam no local.

“Foi uma prisão criminosa, cheia de abuso de autoridade por parte do delegado. Eu não posso falar sobre o processo. Eu fui calada”, falou a empresária na ocasião. Em seguida, pessoas a carregaram nos braços até o carro que a aguardava.

Em outra ocasião, ela se manifestou nas redes sociais ao publicar uma imagem com a boca “tampada por uma fita” e com a legenda “Carta Aberta”.

A Justiça entendeu que ela descumpriu as regras. Na decisão que revogou a prisão domiciliar, o desembargador Eduardo Guilliod Maranhão destacou que Deolane “afrontou” a ordem judicial assim que saiu da unidade prisional.

“A autoridade policial noticiou que a paciente mal pisou fora do estabelecimento prisional, cuidou de se manifestar sobre o processo perante a imprensa e postou mensagem que remete subliminarmente ao processo em rede social, afrontando as medidas cautelares que lhe foram impostas”, ressaltou o desembargador.

Na última terça-feira (10), quando foi ao Fórum Rodolfo Aureliano para assinar os termos da prisão domiciliar, Deolane foi informada que teve a liberdade revogada e seria novamente presa. Assim, foi levada ao presídio em Buíque.

A famosa passou por uma audiência de custódia virtual na quarta-feira (11), quando teve a prisão preventiva mantida pela Justiça. “Deolane Bezerra Santos teve o mandado de prisão preventiva analisado pelo Juízo da Audiência de Custódia, onde foram verificados apenas os aspectos formais da prisão, como a legalidade no cumprimento do mandado. A audiência foi realizada de forma virtual a partir da Colônia Penal Feminina de Buíque. Diante disso, Deolane Bezerra Santos permanecerá presa preventivamente”, informou o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJ-PE).

Investigação

Deolane é suspeita de abrir uma empresa de apostas, com capital de R$ 30 milhões, para lavar dinheiro de jogos ilegais. Por conta das investigações, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 20 milhões de Deolane e de R$ 14 milhões da empresa dela. Já Solange teve R$ 3 milhões das contas bloqueados. Em uma nova carta aberta, a famosa reafirmou ser “inocente” (veja mais detalhes abaixo).

Deolane Bezerra divulgou carta aberta, na qual reafirma ser inocente (Reprodução/Instagram)

Segundo o programa “Fantástico”, da TV Globo, o esquema de lavagem de dinheiro começou a ser investigado em 2022, quando a polícia apreendeu um saco de dinheiro de jogo do bicho em uma banca no Recife. No local, foram recolhidos R$ 180 mil e um caderno de anotações. O local pertence a Darwin Henrique da Silva, apontado como bicheiro.

O nome de Darwin Filho, que é filho do bicheiro e dono da plataforma de apostas Esportes da Sorte, também apareceu nas anotações. A empresa dele é legalizada e tem sua sede em Curaçao, uma ilha do Caribe. Quem faz as apostas, deposita na conta de outra empresa, que tem sede em Curitiba, no Paraná.

Deolane é uma das garotas-propaganda da Esporte da Sorte. Em depoimento à polícia, ela disse que sua ligação com a casa de apostas era apenas para a divulgação de anúncios, porém, a polícia suspeitou do enriquecimento dela, que destacou que tem renda mensal de R$ 1,5 milhão, fruto de suas atividades como advogada e influenciadora digital.

Por conta de suspeitas de enriquecimento que não é compatível com a renda declarada, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 20 milhões de Deolane e de R$ 14 milhões da empresa dela. Já a mãe dela teve R$ 3 milhões das contas bloqueados.

A defesa de Deolane e Solange nega irregularidades e afirma que “mantém plena confiança na justiça e que segue trabalhando incansavelmente pelo restabelecimento da liberdade [das duas], convicto de que suas inocências serão plenamente comprovadas”.

Darwin pai está foragido e a defesa diz que ele aguarda o julgamento de um habeas corpus. Já Darwin filho se apresentou à polícia e ressaltou, em nota, que todos os seus rendimentos foram declarados. O empresário destacou, ainda, que a Esportes da Sorte não tem nenhuma ligação com jogo do bicho.