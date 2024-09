Deolane revela o que conversou com a mãe após saída e comenta retorno à prisão: “amostradinha”

Após deixar a prisão na última terça-feira (24), em virtude de um habeas corpus cedido a um dos investigados da ‘Operação Integration’, e que se estendia aos demais, Deolane Bezerra reencontrou a mãe, Solange Bezerra, também investigada.

No Instagram, a influenciadora publicou uma foto com a mãe, e escreveu na legenda:

“A mulher mais forte do mundo. Eu não iria embora sem a senhora nunca! Obrigada por tudo minha super mãe!. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. “Salmos 40″. Obrigada Deus, eu sempre confiei em Ti”.

“Aventura da cadeia”

Ela também comentou em vídeo publicado nas redes sociais o que conversou com a mãe e como foi retornar a prisão, dizendo que foi “amostradinha”.

“Boa noite, Brasil! Olha quem apareceu. Gente, nós vamos conversar ainda, tá? Tô aqui com mamis contando as aventuras da cadeia [risos]. Eu tava presa, meu Deus do céu. Já comi, comi uma tripinha. [...] Deixa eu falar uma coisa p’ocês, vou falar tudo com vocês aqui, tá? Só tô organizando as ideias, porque eu fui querer ser amostradinha [risos], passei mais 14 dias presa. Enfim, meu Deus do céu. É tanta coisa pra contar, tanta coisa, mas eu tô firme e forte, acreditando sempre na justiça de Deus porque ele é fiel e justo e ele cumpre, e vocês não irão se arrepender de ter me apoiado, aos que apoiaram, né? Quem não apoiou [beijo]”, disse a influenciadora.

Entenda o motivo de influenciadora e mãe serem soltas

Deolane e Solange foram soltas após o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) ceder ao pedido de habeas corpus de um dos investigados, que beneficiou todos os 18, incluindo Darwin Henrique da Silva Filho, dono da empresa ‘Esportes da Sorte’, alvo da operação.