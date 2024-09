[Vídeo] Comissários imobilizam passageira após vê-la surtar em voo até Viracopos: “Oferecia risco”

Comissários de voo tiveram que mobilizar uma passageira durante um voo de Recife (PE) até o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP). De acordo com o g1, a Polícia Federal confirmou à EPTV, afiliada da TV Globo, que a mulher estava alcoolizada e precisou ser encaminhada ao serviço médico do terminal.

ANÚNCIO

Segundo a Azul Linhas Aéreas, companhia responsável pela operação do voo, o caso aconteceu na última quinta-feira (19), tendo sido confirmado nesta terça-feira (24). Na operação para imobilizar a passageira, os comissários utilizaram lacres plásticos. Apesar de imobilizada e encaminhada ao serviço médico, a mulher não foi detida.

Um registro viral na internet revela o momento do surto dentro do avião, assista ao vídeo:

#ViagemPagaViagem #DireitosDoPassageiro #PassageiroIndisciplinado ♬ som original - DrMilhasPro @drmilhaspro ‼️ Passageira surta em voo da Azul decolado de Recife e precisa ser lacrada por comissários ‼️ Um voo da Azul saindo de Recife acabou virando uma grande confusão quando uma passageira surtou e precisou ser “algemada”. A bordo de um Airbus A320neo da companhia, a passageira, que teria consumido bebida alcoólica antes do embarque, começou a discutir e incomodar passageiros próximos. Quando os comissários intervieram, ela começou a atacá-los, proferindo ofensas, cuspindo e se movimentando pela aeronave. Ela então foi contida com uma presilha (lacre ou enforca-gato) e mantida no seu assento até o pouso da aeronave. Após o pouso, ela foi desembarcada pela Polícia Federal e encaminhada até a delegacia do aeroporto. Passageiros relataram que a mulher alternava entre momentos de grande euforia, inclusive com cantoria, e momentos mais quietos, mas que também gritava dizendo que o avião iria pegar fogo e cair. #DrMilhasPro

Comunicado da companhia aérea

Em uma nota publicada pela Azul, a passageira que embarcou no voo de Recife a Viracopos foi imobilizada por oferecer “risco à tripulação e demais clientes pelo seu mau comportamento”, e que “a autoridade de segurança foi chamada para acompanhar o desembarque”.

“A Azul ressalta que repudia qualquer manifestação ou comportamento inadequado que cause constrangimento a seus Clientes e Tripulantes. A Companhia segue os mais elevados padrões de segurança e os regulamentos de autoridades nacionais e internacionais, além de realizar, periodicamente, treinamentos com as áreas de Aeroportos, Comissários e Pilotos a fim de prepará-los para lidar com Clientes indisciplinados”, disse a companhia em nota.

Segundo o relato de uma das passageiras presentes no voo, por meio das redes sociais, a mulher imobilizada ofendeu os comissários e ainda cuspiu neles.

Dirigível do São Paulo cai em Osasco

Um dirigível com o símbolo do São Paulo Futebol Clube caiu em Osasco, na Grande São Paulo, no início da tarde desta quarta-feira (25). Conforme o Corpo de Bombeiros, uma pessoa presente na cabine do dirigível ficou ferida. A corporação informou que a queda ocorreu por volta de 12h06. Confira o vídeo do ocorrido: