Vídeo: dirigível com símbolo do São Paulo cai sobre casas em Osasco (SP)

Um dirigível com o símbolo do São Paulo Futebol Clube caiu em Osasco, Grande São Paulo, no início da tarde desta quarta-feira (25).

ANÚNCIO

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma pessoa, que estava na cabine do dirigível, ficou ferida. A queda ocorreu por volta de 12h06, segundo a corporação.

Ainda de acordo com os bombeiros, três equipes de resgate foram acionadas até o local, na altura da Rua Sarah Veloso, no bairro Veloso, além de agentes da Defesa Civil e equipes da Enel. O motivo da queda está sendo investigado.

O SPFC informou que o dirigível pertence a uma empresa contratada pelo time para fazer uma ação para o jogo entre São Paulo e Botafogo, que acontece nesta quarta-feira (25) pelas quartas de final da Libertadores.

Segundo o g1, o dirigível havia saido de Carapicuíba e realizava um voo teste.

Veja o momento em que o dirigível com o símbolo do time de futebol São Paulo cai sobre as casas em Osasco:

Caio Paulista nega ter agredido a ex-mulher e alega que foi atacado por ela com socos e mordida

O jogador Caio Paulista, do Palmeiras, prestou depoimento à Polícia Civil sobre as denúncias de violência doméstica feitas pela ex-mulher dele, a tatuadora Clara Monteiro, de 21 anos. A jovem expôs o caso nas redes sociais, quando mostrou várias fotos com hematomas. Depois da repercussão, ela formalizou o registro da ocorrência e o caso segue em investigação na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) do Cambuci, em São Paulo. No entanto, o atleta negou as agressões e diz que foi a ex-companheira que a atacou com socos e mordida.

ANÚNCIO

O lateral esteve na delegacia acompanhado de sua advogada, Ana Beatriz Saguas Presas, na terça-feira (24). Ao ser formalmente ouvido, ele confirmou que o casal brigava muito “por besteiras”, mas ressaltou que nunca agrediu Clara e apresentou provas que alega comprovarem seu relato.

“Perguntado sobre as lesões corporais apresentadas em fotografia por Ana Clara, ou seja, diversos hematomas na costela e no pé, afirma que desconhece referidos ferimentos e que não se recorda de ter a ouvido contar sobre as lesões em questão”, diz um trecho do depoimento do jogador, revelado pelo site UOL.