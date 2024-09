VÍDEO: Candidato a vereador escapa de tiros enquanto estava em comitê, no ABC Paulista

O candidato a vereador Leandro Hernandez Felipe (União Brasil), em Mauá, no ABC Paulista, foi alvo de um ataque a tiros na noite de terça-feira (24). O político estava em seu comitê de campanha, no Parque São Vicente, quando um motociclista passou pela via pública e atirou (veja no vídeo abaixo). O alvo conseguiu correr e entrou no local, escapando ileso.

O caso aconteceu por volta das 20h45, na Rua Vice-Presidente Urbano Santos Araújo. O vídeo mostra que o candidato estava em frente ao comitê de campanha, falando ao telefone, quando o motociclista se aproximou. Ao chegar bem perto do político, ele desacelerou e mirou a arma, disparando três tiros.

Assustado, Leandro conseguiu correr e entrou no imóvel. Ele não foi atingido pelos tiros, mas sofreu uma torsão no pé e precisou buscar atendimento médico. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde do político.

A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas pelo suspeito, mas ele ainda não foi encontrado. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Mauá como tentativa de homicídio.

Candidato de Santo André achado morto

Luis Antônio de Jesus Barbosa, de 57 anos, mais conhecido como Luis Lampião, que era candidato a vereador em Santo André, também no ABC Paulista, pelo União Brasil, foi encontrado morto. O corpo dele estava dentro de um carro, com as mãos e o pescoço amarrados, em Diadema, que fica na mesma região. A motivação do crime ainda é um mistério.

Luis Lampião, candidato a vereador em Santo André, foi encontrado morto em Diadema; motivação do crime ainda é desconhecida (Reprodução/Redes sociais)

Familiares tinham denunciado o desaparecimento do político no último domingo (22). Eles tinham a pista de um carro que ele tinha alugado e o rastrearam. Assim, o corpo dele foi achado dentro do veículo, na tarde de terça-feira (24), na Rua Caramuru, bem próximo ao Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Diadema.

As polícias Militar e Civil foram acionadas e fizeram os devidos trabalhos de isolamento para realização da perícia. A vítima estava com as mãos e pescoço amarrados, enrolada em um cobertor deixado no banco traseiro do carro. A suspeita é que a causa da morte foi estrangulamento, mas os laudos oficiais ainda vão comprovar essa questão.

Como já estava em estado avançado de decomposição, familiares da vítima a reconheceram por meio das roupas e dos anéis que o político usava. Também foi feita a análise das impressões digitais.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou, em nota, que o caso segue em investigação no SHPP.

Essa era a segunda vez que Luis Lampião buscava uma cadeira na Câmara de Santo André. Em 2020, ele também foi candidato, mas acabou como suplente.