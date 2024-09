Saiba quem era o candidato a vereador que foi achado morto e amarrado em carro, no ABC Paulista

A Polícia Civil investiga a morte de Luis Antônio de Jesus Barbosa, de 57 anos, mais conhecido como Luis Lampião, que era candidato a vereador em Santo André, no ABC Paulista, pelo União Brasil. O homem foi achado sem vida dentro de um carro, com as mãos e o pescoço amarrados, em Diadema, que fica na mesma região. A motivação do crime ainda é um mistério.

Familiares tinham denunciado o desaparecimento do político no último domingo (22). Eles tinham a pista de um carro que ele tinha alugado e o rastrearam. Assim, o corpo dele foi achado dentro do veículo, na tarde de terça-feira (24), na Rua Caramuru, bem próximo ao Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Diadema (veja no vídeo abaixo).

As polícias Militar e Civil foram acionadas e fizeram os devidos trabalhos de isolamento para realização da perícia. A vítima estava com as mãos e pescoço amarrados, enrolada em um cobertor deixado no banco traseiro do carro. A suspeita é que a causa da morte foi estrangulamento, mas os laudos oficiais ainda vão comprovar essa questão.

Como já estava em estado avançado de decomposição, familiares da vítima a reconheceram por meio das roupas e dos anéis que o político usava. Também foi feita a análise das impressões digitais.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou, em nota, que o caso segue em investigação no SHPP.

“Um homem foi encontrado morto dentro de um veículo na tarde desta terça-feira (24), na Rua Caramuru, no Conceição, em Diadema. Foi requisitada perícia e coleta de impressões digitais. A ocorrência está em andamento e o boletim de ocorrência está sendo registrado no Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) da cidade, que prosseguirá com as investigações”, destacou a pasta.

Essa era a segunda vez que Luis Lampião buscava uma cadeira na Câmara de Santo André. Em 2020, ele também foi candidato, mas acabou como suplente.