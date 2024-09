Assaltante mandou Projota ficar quieto e ameaçou sequestrá-lo

Um dos bandidos mandou Projota ficar quieto e ameaçou sequestrá-lo durante ao invadir e assaltar a casa do cantor e ex-BBB, que fica na cidade de Cotia, na Grande São Paulo. Ao ser entrevistado por Patrícia Poeta, no programa ‘Encontro’, da TV Globo, o artista contou que os criminosos perguntaram se ele estava sozinho.

ANÚNCIO

“Eu acordei com um deles tapando minha boca e mandando eu ficar quieto e perguntando se eu estava sozinho. Eu falei que meus filhos estavam no quarto ao lado”, disse o famoso, chamando o momento de pesadelo.

O rapper contou que os criminosos ameaçaram sequestrá-lo, algo que para ele foi muito difícil de acreditar que estava realmente acontecendo. Ao mesmo tempo, Projota alegou que “em nenhum momento” os bandidos ameaçaram fazer algo com os filhos: “Eles ameaçaram me levar e isso também me deixava em pânico porque minha filha tem 4 anos, na hora que ela acordasse pela manhã, ela ia sair e não ia encontrar o pai. Era um terror, um terror”.

Durante o ‘Encontro’, o ex-BBB falou sobre a falsa sensação de segurança e disse que ficou surpreso ao ver bandidos em sua casa: “Eu não tomava tantas medidas de segurança na minha casa por estar dentro de um condomínio”.

O famoso também lembrou que os criminosos sabiam quem ele era: “Não foi no primeiro momento, mas eles me chamaram de Projota e me filmaram para mandar para outras pessoas, via WhatsApp. Isso é humilhante”.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que os criminosos roubaram diversos objetos da casa e também o carro do cantor, um Subaru WRX 2.0, que foi encontrado na Estrada da Capuava. Algumas transações bancárias também foram realizadas durante o assalto, que segue sendo investigado pelo 2° Distrito Policial de Cotia.

Assustado com tudo que aconteceu, Projota cancelou sua agenda para cuidar dos filhos e fazer a denúncia na delegacia. O artista também que é preciso recuperar muita coisa, além da energia e do ânimo.