Debate Rede TV: Nunes e Boulos travam duelo particular no último bloco; Marçal perde espaço

O debate promovido pela UOL e Rede TV! entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo terminou sem grandes confusões na manhã desta terça-feira, dia 17 de setembro. Apesar de uma gritaria generalizada no bloco inicial, os candidatos retomaram o propósito do debate na maior parte dos blocos seguintes, apesar de algumas trocas de farpas e um clima de tensão entre os participantes. O destaque foi o duelo particular entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, numa possível antecipação de segundo turno, como apontam as pesquisas. Todos os candidatos, no último bloco, pareciam ‘vacinados’ contra as provocações de Pablo Marçal, que não conseguiu novamente tumultuar o cenário.

No último bloco, os candidatos foram novamente questionados pelos jornalistas a respeito de suas propostas e voltaram a apresentar suas palavras em busca de dialogar sobre seus planos de governo.

Antes de apresentarem suas considerações finais, cada participante teve tempo de resposta aos questionamentos que abordaram temas como comportamento, saúde pública, educação, transporte e combate à criminalidade.

Nunes se aproveitou de seu tempo para abordar o posicionamento de Boulos sobre a descriminalização das drogas, e este à qualidade do atual prefeito principalmente na Saúde.

Comportamento dos candidatos chama atenção

Diferentemente dos debates anteriores, em que os candidatos focaram em direcionar e responder ataques pessoais, o comportamento dos candidatos se mostrou mais controlado. Conforme comentaristas, a postura combativa deu lugar à tentativa de evitar enfrentamentos desnecessários que modificavam os rumos das discussões.

No pós-debate, alguns candidatos se mostraram indignados com a atitude dos demais ao evitarem discutir as propostas de governo e reforçaram a importância de ressaltar os projetos de governo.