Gritaria generalizada e agressões marcam o início do debate com os candidatos de SP

O primeiro bloco do debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo realizado pela UOL e Rede TV! na manhã desta terça-feira, dia 17 de setembro, foi marcado por uma gritaria generalizada e grande confusão entre os candidatos.

ANÚNCIO

Após as primeiras perguntas que relembraram a polêmica cadeirada de José Luiz Datena (PSDB) em Pablo Marçal (PRTB) e o pedido de civilidade entre os candidatos, uma nova rodada de agressões verbais e pessoais teve início.

Ao receber a palavra para indagar outro candidato, Pablo Marçal utilizou o “apelido Bananinha” para se dirigir ao atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), e teve a atenção chamada pela mediadora do debate, que pediu para que os candidatos sejam chamados pelo nome. Se recusando a chamar o atual prefeito pelo nome, o candidato do PRTB voltou a relembrar as polêmicas do último debate e utilizou seu tempo para atacar não somente a Nunes, mas também ao candidato do PSDB, Datena.

Bate-boca entre Pablo Marçal e Ricardo Nunes chama atenção

Seguindo o padrão dos demais debates, Pablo Marçal utilizou seu tempo de fala para direcionar agressões pessoais aos demais candidatos. Logo em sua primeira fala, ele afirma que a atitude de Datena no último debate foi “uma tentativa de homicídio” e passou a palavra à Ricardo Nunes sem realizar uma pergunta.

Na sequência, o atual prefeito de São Paulo criticou a postura do adversário e reforçou o pedido para que seja realizado um “debate de qualidade” ao invés de uma série de “agressões.

Marçal ainda acusou a organização de debate de “censurar” o nome pelo qual ele decidiu chamar Nunes e permaneceu acusando o adversário, além de reclamar dos cortes em sua fala, que respeitaram o tempo previsto de interação entre os candidatos.

Pablo Marçal terminou a troca de falas com Ricardo Nunes disparando acusações sobre os demais e dando início a uma gritaria generalizada, afirmando que o atual prefeito será preso por “tocar na merenda das crianças”.

Para manter a ordem no debate, a mediadora precisou intervir e advertiu os dois candidatos envolvidos na confusão.