Ruas do Centro de São Paulo sofrem novo apagão; moradores e comerciantes reclamam de prejuízos

O Centro de São Paulo foi atingido por mais um apagão na noite de quinta-feira (12). O problema começou principalmente nas regiões do Bixiga e Bela Vista, mas depois se estendeu para outros bairros. A Enel informou que houve um desligamento e que técnicos trabalharam nos reparos. A situação foi normalizada na madrugada desta sexta-feira (13), mas moradores e comerciantes reclamam de prejuízos.

Conforme reportagem do “Bom Dia SP”, da TV Globo, durante a madrugada, pedestres que circulavam pelas ruas do Centro precisavam usar as lanternas dos celulares para iluminar onde pisavam. Nesta manhã, comerciantes ouvidos reclamavam que demoraram a abrir as portas e, em alguns locais, os lanches e pães não puderam ser produzidos, o que reflete em prejuízos nas vendas.

Ainda na noite de quinta-feira, a Enel destacou que houve um desligamento da rede elétrica, mas que técnicos da companhia já estavam no local “apurando a causa da intercorrência e providenciando os devidos reparos”. A companhia destacou que levou geradores à região “para garantir o fornecimento de energia enquanto os técnicos trabalham na solução definitiva da intercorrência”.

A empresa não informou o número de clientes afetados pela falha. Mas vias importantes, como a Avenida Brigadeiro Luís Antônio, além das regiões dos viadutos Jaceguai e 9 de julho, ficaram no escuro.

Apagão na 25 de Março

No último dia 2 de setembro, um apagão também afetou a região da Rua 25 de Março, obrigando os comerciantes a fecharem as portas mais cedo.

De acordo com a Enel, houve problema na rede subterrânea e os técnicos trabalharam para restabelecer o fornecimento de energia, o que só ocorreu na manhã do dia 3. No total, a Associação Comercial diz que mais de 500 comércios foram afetados pelo apagão.