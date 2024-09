Apagão obriga lojistas a fecharem mais cedo na região da 25 de Março; ainda há comércios sem luz

Um apagão na região da Rua 25 de Março, no Centro de São Paulo, obrigou os lojistas a fecharem as portas mais cedo na tarde de segunda-feira (2). De acordo com a Enel, houve problema na rede subterrânea e os técnicos trabalharam para restabelecer o fornecimento de energia, o que ocorreu na manhã desta terça-feira (3). No entanto, segundo reportagem do jornal “Bom Dia SP”, da TV Globo, ainda há comércios sem luz ou com apenas uma fase em funcionamento.

Segundo a Enel, a energia voltou na região, mas técnicos ainda trabalham nesta manhã para resolver alguns problemas pontuais.

No total, a Associação Comercial diz que mais de 500 comércios foram afetados pelo apagão. Muitos deles tiveram a energia restabelecida, mas ainda há locais improvisando para abrir as portas, conforme mostrou o “Bom Dia SP”.

Mais apagão

No sábado (31), diversos bairros da capital e de cidades da Grande SP ficaram sem luz após um curto-circuito provocado por uma pipa. A rabiola era feita de uma linha metálica, que contém alumínio na composição, a chamada “linha chilena”, e caiu em uma subestação.

Conforme a Eletrobras, por conta do curto-circuito, os sistemas de proteção foram acionados automaticamente, levando ao desligamento total da subestação.

As concessionárias Enel Distribuição São Paulo e EDP informaram que o apagão deixou 942 mil imóveis no escuro, sendo mais de 650 mil só na capital paulista.

A Eletrobras destacou que, em 2023, registrou cinco incidentes em subestações provocados por pipas. O órgão ressaltou que soltar pipas ou balões e fazer queimadas em locais próximos a linhas de transmissão é um risco para as pessoas e também para o funcionamento da rede elétrica.