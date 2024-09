Motorista embriagado que atropelou e matou dois adolescentes é indiciado por homicídio, em SP

O servidor público Sérgio Roberto de Paula, de 53 anos, que atropelou e matou dois adolescentes que seguiam por uma calçada na Brasilândia, na Zona Norte de São Paulo, agora deve responder por dois homicídios por dolo eventual. O condutor, que estava embriagado, chegou a ser preso, mas acabou solto em audiência de custódia. Naquele momento, no entanto, as vítimas ainda estavam vivas. Depois das mortes dos menores, a tipificação do crime mudou.

O atropelamento ocorreu no último dia 31 de agosto. Os adolescentes Heros Alcondas de Abreu, de 15 anos, e de Kaique Peres Santana, de 16 caminhavam pela calçada da Avenida João Paulo Primeiro, quando o motorista, que dirigia em alta velocidade, perdeu o controle da direção e os atingiu. Ambas as vítimas foram socorridas e levadas a hospitais.

Sérgio foi submetido ao teste do bafômetro, que deu positivo para a ingestão de bebida alcoólica. Assim, ele foi preso em flagrante e levado ao 72º Distrito Policial da Vila Penteado, onde o caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, atropelamento e embriaguez ao volante.

Depois, em audiência de custódia, realizada no domingo (1º), o juiz Márcio Lúcio Falavigna Sauandag decidiu liberar o motorista. Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, o condutor obteve liberdade provisória e teve a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa. Além disso, ele terá que se apresentar à Justiça mensalmente, durante 12 meses, e não pode se ausentar da cidade.

De acordo com Valmir Salaro, em sua coluna no “UOL”, a polícia só foi comunicada sobre as mortes dos adolescentes na última quarta-feira (4), quando fez um adendo ao inquérito policial. Assim, Sérgio, que é é agente comunitário de endemias da Coordenaria de Vigilância em Saúde (Covisa) da Prefeitura de São Paulo, na Freguesia do Ó, agora deve responder por dois homicídios com dolo eventual.

O homem segue em liberdade. No entanto, agora, caberá ao Ministério Público analisar o caso e, se achar necessário, o órgão poderá pedir a prisão preventiva dele.

A reportagem não conseguiu contato com o advogado Jadir Brandão, que defende o motorista. Anteriormente, ele já tinha dito que seu cliente não fugiu do local do acidente e prestou socorro às vítimas, o que demonstra que não agiu de má-fé. Além disso, o defensor falou que “a dor dos pais é imensurável. Porém, Sergio também está desolado”.

Relembre o caso

Heros e Kaique eram melhores amigos e estavam indo jogar futebol, quando caminhavam pela calçada da Avenida João Paulo Primeiro, no último dia 31, e foram atingidos pelo motorista embriagado (veja no vídeo abaixo).

Os garotos foram socorridos e levados ao Hospital das Clínicas e para a Santa Casa, mas ambos passaram três dias internados e não resistiram.

O pai de Heros, Lucas Gomes de Abreu, disse à polícia que o filho saiu de casa por volta das 8h de sábado para jogar bola na companhia do melhor amigo. Meia hora depois, recebeu a notícia de que os dois adolescentes tinham sido atropelados. Ele seguiu ao local, onde presenciou o filho sendo socorrido.

Já o pai de Kaique, Éder Rodrigues da Silva Santana, contou em depoimento que o motorista que atropelou os garotos mora no bairro e, frequentemente, é visto bêbado e saindo de bares dirigindo.

Ao ser preso, Sérgio disse esteve bebendo em uma festa na quadra de uma escola de samba da Freguesia do Ó, na Zona Norte, com a namorada. Ele precisava trabalhar, então, ao sair, pretendia chegar em casa para trocar de roupa. Foi quando cochilou ao volante, atingiu os adolescentes e só depois acordou.

Apesar da alegação de que precisava trabalhar, a Prefeitura de São Paulo informou que ele não estava escalado naquele fim de semana.

Luto

Michele Alcondas, mãe de Heros, deu um depoimento emocionado à TV Globo, quando pediu que o motorista seja responsabilizado pelo atropelamento.

“Ele [motorista] foi um monstro, assassino, precisa estar na cadeia. Destruiu duas famílias”, disse Michele, em entrevista ao programa “Encontro”. Ela lamentou o fato do caso ter sido registrado pela polícia como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, ou seja, sem a intenção de matar. “É uma revolta, pois a partir do momento que você bebe o dia inteiro e vai dirigir, assume todos os riscos”, lamentou ela.

“Quero que ele [motorista] pague na Justiça, que ele vá preso. E que ele seja condenado pelo que fez com o meu filho. Porque o que eu vi hoje na liberação do corpo do meu filho, nenhuma mãe merece ver. Ele destruiu a cabeça do meu filho. Se eu não tivesse condições financeiras, como é que eu iria enterrar o meu filho? Porque foi uma burocracia tirar meu filho de lá”, relatou a mãe.

Michele ressaltou que seu filho e Kaique, que eram amigos de infância, tiveram os sonhos interrompidos. “A dor que estou sentido, não quero que nenhuma mãe sinta. Quero Justiça, em nome das nossas famílias. Que ele pague e que vá para a cadeia. Ele é um monstro. Meu filho foi assassinado. Ele e o Kaique. (...) Ele [motorista] não teve um mal súbito. Ele estava embriagado por que quis. Foi opção dele”, argumentou.