VÍDEO: Motorista bêbado atropela dois adolescentes na Zona Norte de SP; vítimas não resistiram

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um motorista embriagado atropelou dois adolescentes, de 15 e 16 anos, em Brasilândia, na Zona Norte de São Paulo. O condutor seguia em alta velocidade quando atingiu as vítimas, que foram arremessadas (veja no vídeo abaixo). Os dois menores foram socorridos, mas ambos não resistiram aos ferimentos e morreram. Já o homem passou pelo bafômetro, que atestou a embriaguez, e foi preso, mas acabou solto em audiência de custódia.

O atropelamento ocorreu no último sábado (31). Os adolescentes caminhavam pela calçada da Avenida João Paulo Primeiro, quando o motorista em alta velocidade perdeu o controle da direção e atingiu as vítimas. Depois, o condutor deu ré e subiu no meio-fio.

Os adolescentes foram socorridos e levados para o Hospital das Clínicas e para a Santa Casa, onde ficaram internados, mas ambos morreram. Já o condutor desceu do veículo e ficou mexendo no celular. Quando a Polícia Militar chegou, ele ainda estava no local e aparentava estar alcoolizado.

O homem foi submetido ao teste do bafômetro, que deu positivo para a ingestão de bebida alcoólica. Assim, ele foi preso em flagrante e levado ao 72º Distrito Policial da Vila Penteado, onde o caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, atropelamento e embriaguez ao volante. Com a morte das vítimas, essa tipificação deve mudar.

O motorista, que não teve o nome revelado, passou por uma audiência de custódia na Justiça e foi liberado. A defesa dele não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.