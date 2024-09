Pedido para reverter prisão de Deolane Bezerra é negado e influenciadora chega à prisão

Após a prisão da influenciadora, empresária e advogada Deolane Bezerra, nesta quarta-feira (4), em Recife, o pedido de habeas corpus foi negado. A famosa foi alvo de uma operação da Polícia Civil de Pernambuco, responsável pela investigação de crimes de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

ANÚNCIO

De acordo com o Splash, a defesa da influenciadora e advogada solicitou a substituição da prisão preventiva por “medidas cautelares menos graves”.

“Considerando a ausência de periculosidade concreta e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, a prisão preventiva de Deolane Bezerra Santos mostra-se de argumentação proporcional e ocasional”, disse o advogado. A defesa ainda alegou que a prisão da empresária “causa danos irreparáveis à sua imagem, confiança e ao exercício de sua profissão”.

Deolane teve seu passaporte apreendido, bens bloqueados e porte de arma de fogo suspenso. Apesar da reversão da prisão da empresária ter sido negada, um outro pedido de habeas corpus segue em andamento na 4ª Câmara Criminal.

Leia mais uma notícia:

Deolane Bezerra chega à penitenciária em Pernambuco

Conforme registros e a confirmação da SEAP/PE, Deolane chegou à prisão na tarde desta quarta-feira (4). No entanto, a empresária não compartilha a cela com outras detentas por questões de segurança.

Confira a nota publicada pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco:

“A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco (SEAP/PE) informa que Deolane Bezerra chegou, na tarde desta quarta-feira (09/04), à Colônia Penal Feminina do Recife, na Região Metropolitana do Recife. Para se tratar de um caso de repercussão, a unidade prisional tomou as medidas cabíveis de segurança a fim de resguardar a integridade física da pessoa privada de liberdade, mantendo-a em cela reservada. Por questão de segurança, mais detalhes sobre a prisão não podem ser repassados.”