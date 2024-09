Datena cancela compromissos de campanha enquanto faz exames de rotina em hospital de SP

O apresentador José Luiz Datena, candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, cancelou seus compromissos de campanha previstos para esta terça-feira (3). O motivo, segundo a assessoria de imprensa, é a realização de exames de rotina no Hospital Sírio-Libanês. Foram registrados atrasos nos procedimentos e, dessa forma, o político desistiu de fazer uma visita ao Centro da Capital.

A assessoria de Datena compartilhou uma foto que mostra o apresentador em um quarto do hospital. Por conta dos exames, ele já tinha desistido de participar de uma sabatina promovida pelo jornal “Folha de S.Paulo” nesta manhã.

Conforme informações da TV Globo, Datena pretende fazer um pronunciamento na tarde de hoje.

Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e Pablo Marçal aparecem empatados em pesquisa imagem: Metrópoles/divulgação

Pesquisa aponta empate triplo

Uma pesquisa divulgada pela Real Time Big Data, nesta terça-feira, confirma o quadro levantando por pesquisas anteriores e mostra os três principais candidatos à Prefeitura de São Paulo em empate técnico no primeiro lugar.

Nesta pesquisa, porém, há uma diferença. O candidato Pablo Marçal (PRTB) aparece na frente, com 21% das intenções de voto, seguido por Ricardo Nunes (MDB), com 20% e de Guilherme Boulos (PSOL), também com 20%. Nos levantamentos anteriores, Boulos liderava, seguido do emedebista e depois pelo influenciador.

Outra diferença apresentada neste levantamento é que José Luiz Datena (PSDB) está atrás de Taba Amaral (PSOL), com 8% e 9%, respectivamente.

A pesquisa mostra ainda que o número de indecisos continua alto, em torno de 11%, assim como os brancos e nulos, com 7%.

Confira o resultado completo da pesquisa Real Time Big Data:

Pablo Marçal (PRTB): 21%

Guilherme Boulos (PSOL): 20%

Tabata Amaral (PSB): 9%

José Luiz Datena (PSDB): 8%

Marina Helena (Novo): 3%

Altino Prazeres (PSTU): 1%

Bebeto Haddad (DC): 1%

João Pimenta (PCO): 1%

Ricardo Senese (UP): 1%

Nulo/branco: 7%

Não sabem/não responderam: 11%

A pesquisa foi feita com 1,5 mil eleitores de São Paulo entre 31 de agosto e 2 de setembro e tem margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no TSE sob número SP-07377/2024.