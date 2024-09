Nova pesquisa confirma triplo empate técnico na corrida à Prefeitura de São Paulo

Uma pesquisa divulgada pela Real Time Big Data nesta terça-feira (3) confirma o quadro levantando por pesquisas anteriores e mostra os três principais candidatos à Prefeitura de São Paulo em empate técnico no primeiro lugar.

ANÚNCIO

Nesta pesquisa, porém, há uma diferença. O candidato Pablo Marçal (PRTB) aparece na frente, com 21% das intenções de voto, seguido por Ricardo Nunes (MDB), com 20% e de Guilherme Boulos (PSOL), também com 20%. Nos levantamentos anteriores, Boulos liderava, seguido do emedebista e depois pelo influenciador.

Outra diferença apresentada neste levantamento é que José Luiz Datena (PSDB) está atrás de Taba Amaral (PSOL), com 8% e 9%, respectivamente.

A pesquisa mostra ainda que o número de indecisos continua alto, em torno de 11%, assim como os brancos e nulos, com 7%.

Confira o resultado completo da pesquisa Real Time Big Data:

Pablo Marçal (PRTB): 21%

Ricardo Nunes (MDB): 20%

ANÚNCIO

Guilherme Boulos (PSOL): 20%

Tabata Amaral (PSB): 9%

José Luiz Datena (PSDB): 8%

Marina Helena (Novo): 3%

Altino Prazeres (PSTU): 1%

Bebeto Haddad (DC): 1%

João Pimenta (PCO): 1%

Ricardo Senese (UP): 1%

Nulo/branco: 7%

Não sabem/não responderam: 11%

A pesquisa foi feita com 1,5 mil eleitores de São Paulo entre 31 de agosto e 2 de setembro e tem margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no TSE sob número SP-07377/2024.

SEGUNDO TURNO

Em projeções de segundo turno, a pesquisa mostrou que Boulos venceria Marçal por 40% a 37%, com 11% de brancos e nulos e 12 de ‘não sabem /não responderam’.

No cenário entre Nunes e Marçal, o influenciador também seria derrotado por 39% a 33%, com 14% de brancos e nulos e mais 14% de ‘não sabem/não responderam’.

Na eventualidade de Boulos e Nunes se confrontarem no segundo turno, o atual prefeito venceria, de acordo com a pesquisa, por 45% a 35%, com 10% de brancos e nulos e outros 10% de ‘não sabem/não responderam’.