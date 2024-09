Homem acusado de causar aborto ao inserir objeto na vagina de grávida em 2014 é condenado

Um homem foi condenado a quatro anos e nove meses de reclusão, após colocar um objeto na vagina de uma gestante sem consentimento e, consequentemente, causar um aborto. O crime aconteceu em 23 de maio de 2014, enquanto a dupla estava em um motel na cidade de Parnaíba, Piauí. As informações são do jornal da Band.

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Piauí, o réu desejava que a mulher abortasse por ser contra a gravidez. O homem teria inserido um objeto, ou uma substância, na vagina da mulher por três vezes, gerando sangramento e resultando no aborto, conforme o inquérito policial.

De acordo com a juíza Maria do Perpétuo Socorro, o aborto se trata de uma “agressão violenta contra uma mulher, física e psicologicamente, que está sujeita a enormes riscos relativos à saúde e à vida”. O Código Penal Brasileiro prevê que causar aborto sem consentimento da pessoa gestante é crime.

Homem é acusado de abusar da filha e ameaçar a ex

Um suspeito de abusar da filha de quatro anos foi preso na última terça-feira (27) em Cachoeirinha, no Tocantins, após ter sido denunciado pela ex. Ao se dar conta do boletim de ocorrência, o homem ligou para a filha mais velha ameaçando matar a ex-parceira. As informações são baseadas em um artigo do portal g1.

Com a prisão preventiva decretada, o suspeito compareceu à delegacia junto a um advogado nesta terça-feira (27). De acordo com a polícia, a criança relatou à mãe sobre os toques físicos ensinados pelo pai. A dupla então deixou a casa e foram ficar em um parente e, em seguida, apresentou a denúncia, resultando na prisão preventiva do acusado. Confira o restante do caso: