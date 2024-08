Pais de menino que morreu após ser agredido por colegas de escola são indiciados no AM; entenda

A Polícia Civil indiciou os pais do menino Luiz Eduardo Arcanjo Cordovil, de 10 anos, que foi agredido por colegas depois que saiu de uma escola, em Manaus, no Amazonas, por lesão corporal e omissão de socorro. A investigação concluiu que os genitores erraram ao esperar três dias para levar o garoto a um hospital. O laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou que a causa da morte foi um edema cerebral, além de hemorragia, traumatismo craniano e ação contundente.

A agressão aconteceu no último dia 1º de agosto. Na ocasião, a mãe da vítima disse que o filho se recusou a fazer o trabalho de um colega de sala e, já do lado de fora da Escola Municipal Doutor João Queiroz, no bairro de Vila Nova, foi atacado com socos e chutes.

A mulher disse que estranhou o fato do filho ter demorado um pouco mais a chegar em casa naquela data. Quando apareceu, o garoto reclamou de dores e disse que tinha caído na escola. Ele pediu que a mãe fizesse uma massagem e foi atendido.

No dia seguinte, quando o garoto não tinha aula, a família foi até um sítio no interior do Amazonas, onde passaria o fim de semana. Porém, no último dia 4 de agosto, Luiz Eduardo voltou a se queixar de dores e eles retornaram para Manaus em busca de atendimento médico. Porém, quando chegou ao hospital, o menino teve piora no quadro de saúde e não resistiu.

A delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), investigou o caso e entendeu que os pais do menino foram omissos.

“No dia seguinte à agressão, 2 de agosto, mesmo com todos os sintomas apresentados, os pais a levaram para um sítio na zona rural do município de Autazes, e só retornaram quando o quadro de saúde da criança piorou, na madrugada do dia 3 para o dia 4 de agosto. Quando chegaram em uma unidade hospitalar de Manaus, a vítima já estava sem vida”, disse a delegada ao site G1.

Assim, o casal foi indiciado e segue à disposição da Justiça. O Conselho Tutelar foi acionado e acompanha o caso. A defesa deles não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

A delegada não detalhou se os estudantes que agrediram o garoto chegaram a ser identificados. Na época, a Secretaria Municipal de Educação de Manaus (Semed) lamentou a morte de Luiz Eduardo e disse que prestou o devido apoio à família.