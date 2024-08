Menino de 10 anos morre após ser agredido por se recusar a fazer trabalho de colega, diz família

A Polícia Civil do Amazonas investiga a morte do menino Luiz Eduardo Arcanjo Cordovil, de 10 anos, que foi agredido depois que saiu da Escola Municipal Doutor João Queiroz, no bairro de Vila Nova, em Manaus. A mãe da vítima, Darlene Arcanjo, disse que o filho se recusou a fazer o trabalho de um colega de sala e, já do lado de fora da unidade, foi agredido com socos e chutes. O garoto foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

As agressões ocorreram no último dia 1º. Darlene contou, em entrevista ao site G1, que o filho demorou um pouco mais a chegar em casa naquela data. Quando apareceu, o garoto reclamou de dores e disse que tinha caído na escola. Ele pediu que a mãe fizesse uma massagem e foi atendido.

No dia seguinte, quando o garoto não tinha aula, a família foi até um sítio no interior do Amazonas, onde passaria o fim de semana. Porém, no domingo (4), Luiz Eduardo voltou a se queixar de dores e eles retornaram para Manaus em busca de atendimento médico.

No trajeto de volta, segundo a mãe, o menino acabou contando o que tinha acontecido na saída da escola. “Ele contou que estava no colégio e um colega pediu para fazer a tarefa para ele. Porém, meu filho disse que não ia fazer porque a tarefa era individual. Foi quando o agressor fez a ameaça e disse que o pegaria na saída. O Luiz Eduardo ainda lembrou que foi atacado por trás, foi puxado e jogado no chão”, relatou Darlene.

A genitora disse que um amigo do filho presenciou as agressões e disse que Luiz Eduardo chegou a desmaiar enquanto levava os socos. No entanto, quando acordou, conseguiu fugir.

Quando chegou ao hospital, o menino teve piora no quadro de saúde e não resistiu. O laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou que ele morreu em decorrência de um edema cerebral, hemorragia, traumatismo craniano e ação contundente.

A família procurou a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), onde o caso é investigado. A polícia busca imagens de câmeras de segurança e outras testemunhas para saber o que aconteceu com Luiz Eduardo.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação de Manaus (Semed) lamentou a morte do garoto e disse que presta o devido apoio à família, inclusive com o funeral da vítima. A pasta disse que as câmeras de segurança da escola não registraram nenhuma confusão, mas que colabora com as investigações policiais.

O corpo de Luiz Eduardo foi enterrado na última segunda-feira (5) no Cemitério Parque Taumã, em Manaus. No dia seguinte, familiares do garoto fizeram um protesto na frente da escola pedindo que o caso seja devidamente apurado.