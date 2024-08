Vídeo registra momento em que avião da Gol decide arremeter sob ventania em Guarulhos; assista

Um avião da companhia Gol arremeteu sob ventania logo após tocar a pista do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, na última segunda-feira (28), às 15h58. Após o ocorrido, o canal ‘SBGR Live’ publicou um registro em que o Boeing 737 Max 8 arremete sob forte ventania.

Conforme as imagens publicadas no YouTube, a aeronave tenta fazer uma decolagem sob o vento forte e acaba ficando de lado na pista. Apesar de ter tocado o solo, o jato acelera e decola mais uma vez. Antes de pousar completamente com a situação normalizada, o avião sobrevoou a região da Grande São Paulo, retornando e concluindo o pouso pelas 16h16.

Assista o momento da arremetida:

De acordo com a CNN, o avião, prefixo PR-XMQ, operava o voo 1809, tendo decolado em Recife, no Pernambuco, às 13h07. A Gol, companhia responsável pelo jato, comunicou que todos os protocolos de segurança foram seguidos, além de o pouso ter ocorrido normalmente.

“A companhia reforça que uma arremetida é o ato de descontinuar um procedimento de aproximação. Ela ocorre quando, após análise, o comandante verifica que o pouso não pode seguir cumprindo todos os requisitos de segurança ou por determinação da torre de controle do aeroporto. A arremetida é uma manobra normal e segura e que permite que os pilotos iniciem nova aproximação em condições mais favoráveis de pista”, diz a companhia.

