Ao menos 8 focos de incêndio foram registrados nas últimas 24 horas em SP

Após quase 48 horas sem registrar novos focos de incêndio, municípios do interior de São Paulo voltaram a registrar focos de fogo na última terça-feira, dia 27 de agosto. Conforme publicado pelo portal Metrópoles, foram registrados incêndios florestais no período da noite em quatro locais.

De acordo com a publicação, os registros foram feitos em Barretos e Franca, e equipes das defesas civis municipais, corpo de bombeiros e brigadistas de usinas foram deslocados para combater os focos nestas regiões. Até o momento, não foram registradas novas vítimas.

Por sua vez, a região de Batatais voltou a registrar focos de incêndio, sendo que um deles não foi contido até a noite e seguia ativo. Os demais focos na região foram controlados com sucesso pelas equipes de combate ao fogo que atuam na região. Um outro ponto de incêndio foi controlado em Guaraci.

Alerta para novas possibilidades de incêndios

Segundo publicação realizada anteriormente, a Defesa Civil voltou a alertar para a possibilidade de novos focos de incêndio e queimadas no interior do estado de São Paulo. Por conta disso, a população foi orientada a redobrar a atenção e permanecer em alerta. As condições climáticas podem influenciar de forma a favorecer

Vale lembrar que a legislação brasileira considera crime ambiental o ato de provocar um incêndio em floresta ou em outras formas de vegetação, seja o fogo controlado ou não. Desta forma, as pessoas que forem pegas praticando tal ato estão sujeitas a pena de reclusão de dois a quatro anos e multa conforme a lei federal nº 9605/1998. O uso irregular do fogo em áreas agropastoris também pode ser punido com multa de R$10.000 por hectare ou fração atingida.

Caso presencie ações deste tipo, denúncias podem ser realizadas pelos seguintes canais de atendimento: