Revelada a possível causa do incêndio que levou família a pular de apartamento em chamas

Informações recentes divulgaram a possível causa do incêndio que levou à morte de um casal e seu bebê em Valparaíso de Goiás, nas proximidades do Distrito Federal. Conforme reportagem do G1, o delegado Bruno Van Kuyk afirmou que o fogo teve início enquanto um prestador de serviços estava no local realizando o procedimento de impermeabilização de um sofá da família.

Luiz Evaldo Lima, Graciane Rosa de Oliveira e Leo Oliveira de Lima moravam no imóvel atingido pelas chamas e morreram ao saltar do sétimo andar na tentativa de escapar do fogo.

Segundo o delegado, a Polícia Civil está focada em entender as causas do fogo, e trabalha com a hipótese de algo ter acontecido durante a impermeabilização do móvel.

“Trabalhamos com algumas linhas de investigação. Estamos vendo se houve algum acidente relacionado ao prestador de serviços no processo de impermeabilização. Pode ter ocorrido algum vazamento ou defeito”, afirma o delegado.

Até o momento sabe-se que o incêndio começou perto das 10h30 da manhã no sétimo andar do prédio em que a família morava. Segundo testemunhas ocorreu uma explosão no local, mas as circunstâncias devem ser esclarecidas pelo laudo da Polícia Científica e pela investigação da Polícia Civil.

“Juntando as provas técnicas com as provas testemunhais de pessoas que estavam no local e presenciaram o fato, sabemos que houve uma explosão”, reafirma o delegado.

Tentativa de se salvar

Conforme informações da Polícia Científica, a causa da morte da família foi confirmada como sendo politraumatismo. Desta forma, ficou comprovado que o casal e o bebê morreram em decorrência da queda do apartamento, e não por conta do fogo ou inalação de fumaça.

Segundo declaração das autoridades, a confirmação da causa da morte vai de acordo com o relato das testemunhas, que afirmaram que a família se desesperou com o incêndio.

Em declaração, Ricardo Matos confirmou que a família saltou na tentativa de se salvar. “Infelizmente, nessa tragédia, eles tentaram se salvar ou fugir do incêndio e acabaram perdendo suas vidas”.

Segundo informações, a cadela de estimação da família também morreu com a queda. Outras duas pessoas que estavam no apartamento foram resgatadas com vida.