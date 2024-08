Um casal e uma criança morreram após pularem de um prédio que estava em chamas. O caso ocorreu em Valparaíso de Goiás, próximo ao Distrito Federal. As informações são do g1, obtidas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBM-GO).

De acordo com o texto, o incêndio atingiu o sétimo andar do apartamento na manhã desta terça-feira (27).

A corporação disse que está no local atendendo as vítimas da emergência. Equipes do CBM-GO estão no processo de rescaldo das chamas.

Os nomes e as idades das vítimas não foram divulgados.

Confira os vídeos publicados nas redes sociais por testemunhas:

Moradora é resgatada com cachorro

Os bombeiros conseguiram resgatar uma moradora e seu cachorro de estimação. Nas imagens é possível ver a mulher abraçada com o animal de estimação.

Vídeo: família morre após pular de apartamento em chamas em Goiás; vítimas eram casal e criança Imagem: g1/reprodução TV Anhanguera

Uma das testemunhas do ocorrido, que seria vizinho da família, disse que viu o casal pulando com o bebê quando desceu para o pátio do condomínio residencial.

“A gente se deparou com um casal com uma criança na janela do sétimo andar. Começamos a gritar para eles não pularem, mas as chamas começaram a tomar conta deles na hora. Acabou que eles se jogaram, vindo a falecer na hora”, disse Felipe Ferreira à TV Anhanguera.

Segundo Felipe, as chamas começaram por volta de 10h30 e ele chegou a sentir o prédio tremer e começou a ouvir gritos.

“Começou uma gritaria na parte de fora do condomínio, solicitando que todo mundo saísse”.

Ao g1, o capitão Fábio José Rodrigues informou que o fogo já foi controlado.

“Temos algumas equipes lá em cima fazendo a varredura de todos os apartamentos para verificar se existe alguma vítima ali caída e tirarmos essa possibilidade”, disse o capitão.